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ІндіяТуризм

В Індії на музичному фестивалі сталася тиснява, є загиблі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії на музичному фестивалі сталася тиснява, є загиблі

На музичному фестивалі у південному штаті Керала в Індії відбулася тиснява.

За даними Міністерства охорони здоров’я штату, внаслідок інциденту четверо людей загинули, 60 було поранено.

Тиск стався на концерті, що відбувався просто неба на території Університету наук і технологій міста Кочі. На захід зібралося понад 2 000 осіб.

Під час виступу індійської співачки Микити Ганді почався дощ, і натовп глядачів кинувся до будівлі навчального закладу, на сходах виникла тиснява.

На місце трагедії прибули медики та поліція.

Раніше повідомлялося, що найбільший в Азії фестиваль електронної танцювальної музики Sunburn пройде з 28 по 31 грудня 2023 на курорті Вагатор у штаті Гоа (Індія).

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