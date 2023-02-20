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Обмеження на тривалість перебування туристів в Індії: не більше 90 днів на рік

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Обмеження на тривалість перебування туристів в Індії: не більше 90 днів на рік

Згідно з повідомленнями, що розповсюджуються туристами в соціальних мережах, Індія, можливо, внесла зміни до правил видачі віз. Деякі власники тривалих туристичних електронних віз стверджують, що виявили нове обмеження, що вказує на те, що вони можуть перебувати в країні не більше 90 днів на рік за цим документом. Одні з них повідомили, що ці правила були змінені з 14 лютого, і вони отримали відповідні повідомлення.

Багато туристів, які звикли проводити тривалі зимові канікули в Індії, зараз стривожені та намагаються підтвердити цю інформацію.

Але спроби знайти відповідь на гарячій лінії індійської візової служби поки що не привели до чіткої відповіді.

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