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ІндіяТуризм

Міністр туризму: Індія може стати кращим туристичним напрямком у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Індія може стати кращим туристичним напрямком у світі

Уряд Індії представить нову Національну туристичну політику 2022 року для розвитку туризму у країні. Виступаючи в Нью-Делі на Національній конференції в галузі туризму, профільний міністр Гангапурам Кішан Редді сказав, що відповідну політику буде запущено до майбутньої бюджетної сесії. Він зазначив, що сектор туризму відіграватиме важливу роль у перетворенні Індії на розвинену націю до 2047 року.

Виступаючи з цієї нагоди, спікер нижньої палати парламенту Індії Ом Бірла згадав, що країна може стати найкращим туристичним напрямом у світі, якщо забезпечить туристам безпеку та комфорт. Він додав, що Індія обдарована природними ресурсами та має багату спадщину.

Порядок денний конференції – запровадження єдиної схеми туристичної поліції на загальноіндійському рівні для розвитку поліцейської діяльності, орієнтованої на мандрівників. Метою конференції також є забезпечення більш безпечної екосистеми для іноземних гостей та місцевих жителів у туристичних центрах та їх околицях. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Індії.

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