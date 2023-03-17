Фото коштувало кар’єри: В Індії пілотів відсторонили від роботи за неправильний обід

Відносно двох пілотів авіакомпанії SpiceJet вже вжили дисциплінарних заходів. Приводом до розгляду стало опубліковане в інтернеті фото. Судячи з нього, пілоти поставили склянку з кавою прямо на важіль запуску літака, повідомляє India Times.

Інцидент стався 8 березня на борту літака, який летів із Делі до міста Гувахаті. Приводом для скандалу стало фото з кабіни пілотів, що завірусилося в мережі. Зважаючи на все, чоловіки поставили склянку з кавою на важіль запуску літака і їли гуджияс — традиційну солодку смажену випічку, яку готують на Холі.

Генеральне управління цивільної авіації Індії вимагало негайно ідентифікувати безвідповідальних членів екіпажу та вжити проти них заходів.

“Наступного дня авіакомпанія SpiceJet знайшла винуватців і зняла їх з польотів. Після завершення розслідування щодо пілотів буде вжито дисциплінарних заходів”, – заявив представник SpiceJet.

Занепокоєння щодо вчинку колег також висловили старші пілоти авіакомпанії.

“Кавова чашка була поставлена на паливні важелі літака в середині центральної консолі. Якщо кава проллється, у кращому випадку це може призвести до короткого замикання та помилкового пожежного сигналу. Екіпаж повинен буде розвантажити вогнегасники та оголосити аварійну ситуацію. Загалом рідини для приладової — катастрофа. Вони можуть спричинити коротке замикання та втрату контролю над судном або зв’язку з диспетчером”, – сказали вони.