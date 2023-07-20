У Гватемалі туристи приготували піцу на діючому вулкані: відео

Відпочиваючі в Гватемалі туристи продемонстрували на відео незвичайний спосіб приготування піци на вулкані, що діє, передає Times Now.
Відеороликом із поїздки до Гватемали поділилася американська тревел-блогерка Олександра Блоджетт у своїх соціальних мережах. Вона розповіла, що разом із групою туристів спробувала незвичайну піцу під час сходження на вулкан Пакая, що діє, який востаннє вивергався в 2021 році.
Один із супроводжуючих мандрівників гідів поклав тісто на гарячий ґрунт, і за кілька секунд воно вже було готове. Мандрівниця зазначила, що “піца по-пакайськи” обов’язково подається гарячою.
Відеоролик швидко став вірусним, набравши понад 1,2 мільйона переглядів та 92 тисячі лайків у Instagram.
У коментарях до публікації користувачі написали, що вулканічна піца має мати смак сірки. Проте туристка запевнила, що страва вийшла дуже смачною.
Більшість коментаторів захопилися незвичайним кулінарним трендом.
“Я б так само зробив. Який унікальний тренд”, – прокоментував один із користувачів.
“Це приголомшливо! Річ, про яку ми раніше й не знали, але тепер вона у моєму списку бажань”, – написав інший.
“Серйозно, це одна із найкрутіших речей, які ми бачили”, – висловив думку ще один коментатор.
Щоправда, у коментарях не обійшлося і без критично налаштованих користувачів:
“Це найбожевільніша пастка для туристів. У людей дійсно занадто багато грошей”, – скептично відреагував один із глядачів.
“Ви хіба не бачили документальний фільм про туристів, які загинули під час виверження вулкана, що діє, в Новій Зеландії?” – висловив занепокоєння ще один користувач.
“Такий кринж. Просто, млинець, ходіть горами і насолоджуйтесь моментом”, – дав пораду незадоволений коментатор.
Посмотреть эту публикацию в Instagram