У Грузії запропонували скоротити термін безвізового перебування для росіян

У парламент Грузії внесли резолюцію щодо необхідності скорочення терміну безвізового перебування у країні громадян РФ. З такою ініціативою виступила опозиційна партія “За Грузію”.

Резолюцію вже зареєстровано в парламенті. Депутати закликають обмежити безконтрольну міграцію росіян, скоротити термін їхнього безвізового перебування, а також залишити в силі обмеження авіаперельотів.

Наразі росіянам не потрібна віза для відвідин Грузії. Росіяни можуть перебувати у країні без візи 360 днів на рік. Для продовження законного перебування їм достатньо лише перетнути кордон. З липня 2019 року між країнами немає прямого авіасполучення.