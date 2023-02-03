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У Грузії запропонували скоротити термін безвізового перебування для росіян

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Грузії запропонували скоротити термін безвізового перебування для росіян

У парламент Грузії внесли резолюцію щодо необхідності скорочення терміну безвізового перебування у країні громадян РФ. З такою ініціативою виступила опозиційна партія “За Грузію”.

Резолюцію вже зареєстровано в парламенті. Депутати закликають обмежити безконтрольну міграцію росіян, скоротити термін їхнього безвізового перебування, а також залишити в силі обмеження авіаперельотів.

Наразі росіянам не потрібна віза для відвідин Грузії. Росіяни можуть перебувати у країні без візи 360 днів на рік. Для продовження законного перебування їм достатньо лише перетнути кордон. З липня 2019 року між країнами немає прямого авіасполучення.

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