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Кордон Росії з Грузією перетворився на авторинок

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Кордон Росії з Грузією перетворився на авторинок

Сотні російських автомобілів заблокували кордон Північної Осетії з Грузією у спробі залишити країну через оголошену мобілізацію. Усього за кілька годин вишикувалася величезна черга, і це місце також перетворилося на авторинок.

Влада Грузії відкрила пішохідний контрольно-пропускний пункт, що спонукало велику кількість людей, що біжать, спробувати позбутися своїх автомобілів і швидше перетнути кордон пішки. Багато водіїв розмістили оголошення у соціальних мережах про те, що вони готові продати свої автомобілі разом зі своїм місцем у колоні.

Власник BMW 328i, наприклад, заявив, що готовий розлучитися зі своєю машиною за 1,5 мільйона рублів. Чоловік стверджує, що знаходиться за 6 кілометрів від самого кордону, і за нинішнього темпу руху колони вона дістанеться точки приблизно через тиждень. Власник Subaru хоче зробити те саме і продає свою машину за 400 000 рублів.

На кордоні також з’явилися перекупники автомобілів, які шукають людей, які готові розлучитися зі своїми автомобілями за нижчою ціною. А вибір величезний – від моделей Kia до розкішних автомобілів Mercedes-Benz. Крім них, в Інтернеті також з’явилися пропозиції щодо продажу самокатів та велосипедів.

У свою чергу, влада Північної Осетії оголосила, що починає вручати повістки не тільки місцевим жителям, а й тим, хто став у чергу на перехід до Грузії.

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