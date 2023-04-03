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Грузія будує готелі «все включено» на Чорному морі, прагнучи конкуренції з Туреччиною

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Грузія будує готелі «все включено» на Чорному морі, прагнучи конкуренції з Туреччиною

Міністерство фінансів та економіки Аджарії в Батумі презентувало старт проекту з будівництва та запуску одразу 4-х готелів у форматі All Inclusive. Як передбачається, запуск готелів із номерним фондом у 1055 кімнат стане драйвером туристичного розвитку чорноморського узбережжя Грузії та становитиме певну конкуренцію аналогічним об’єктам у Туреччині.

Forbes.ge пише, що Грузія взялася за розвиток своїх чорноморських курортів за турецьким зразком. Будівництво нового комплексу готелів «все включено» ведеться в елітному передмісті Батумі-Гоніо під міжнародними брендами Wyndham Grand та Wyndham Grand Residences. Це елітні бренди всесвітньої готельної мережі Wyndham Hotels & Resorts, яка лідирує у світі за кількістю готелів (9300 готелів у 153 країнах світу).

Обслуговуватиме комплекс, найбільша міжнародна управляюча компанія Aimbridge Hospitality (1500 готелів під управлінням, переважно в лакшері-сегменті). Aimbridge Hospitality у 2022 році завершив злиття з міжнародною компанією InterState.

Грузія будує готелі «все включено» на Чорному морі, прагнучи конкуренції з Туреччиною

Гігант готельного бізнесу забезпечить пакетні тури до регіону завдяки партнерству з міжнародними туристичними операторами. Туристичне навантаження в готельному комплексі Wyndham Grand у Гоніо становитиме 400 000 людино-днів.

Комплекс готелів розрахований на цілорічний відпочинок, для чого має рекордну для Грузії інфраструктуру з 75 об’єктів (SPA, ресторанів, аквазони, барів, дитячих центрів тощо) на 15 000 м2. Особливе місце в інфраструктурі комплексу відведено клініці фізіотерапії, що дозволяє синтезувати All Inclusive із санаторним напрямком туризму.

Грузія будує готелі «все включено» на Чорному морі, прагнучи конкуренції з Туреччиною

Проєкт вже привернув увагу низки інвесторів із Ізраїлю, ЄС, країн Перської затоки, оскільки номерний фонд доступний для приватних інвестицій у форматі купівлі-продажу.

«З погляду інвестицій, цей проект – безпрецедентний, що є дуже значущим для нашого регіону. З нашого боку, з боку уряду продовжиться його підтримка», – зазначив на презентації Міністр фінансів та економіки Аджарії Джаба Путкарадзе.

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