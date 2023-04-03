Грузія будує готелі «все включено» на Чорному морі, прагнучи конкуренції з Туреччиною

Міністерство фінансів та економіки Аджарії в Батумі презентувало старт проекту з будівництва та запуску одразу 4-х готелів у форматі All Inclusive. Як передбачається, запуск готелів із номерним фондом у 1055 кімнат стане драйвером туристичного розвитку чорноморського узбережжя Грузії та становитиме певну конкуренцію аналогічним об’єктам у Туреччині.

Forbes.ge пише, що Грузія взялася за розвиток своїх чорноморських курортів за турецьким зразком. Будівництво нового комплексу готелів «все включено» ведеться в елітному передмісті Батумі-Гоніо під міжнародними брендами Wyndham Grand та Wyndham Grand Residences. Це елітні бренди всесвітньої готельної мережі Wyndham Hotels & Resorts, яка лідирує у світі за кількістю готелів (9300 готелів у 153 країнах світу).

Обслуговуватиме комплекс, найбільша міжнародна управляюча компанія Aimbridge Hospitality (1500 готелів під управлінням, переважно в лакшері-сегменті). Aimbridge Hospitality у 2022 році завершив злиття з міжнародною компанією InterState.

Гігант готельного бізнесу забезпечить пакетні тури до регіону завдяки партнерству з міжнародними туристичними операторами. Туристичне навантаження в готельному комплексі Wyndham Grand у Гоніо становитиме 400 000 людино-днів.

Комплекс готелів розрахований на цілорічний відпочинок, для чого має рекордну для Грузії інфраструктуру з 75 об’єктів (SPA, ресторанів, аквазони, барів, дитячих центрів тощо) на 15 000 м2. Особливе місце в інфраструктурі комплексу відведено клініці фізіотерапії, що дозволяє синтезувати All Inclusive із санаторним напрямком туризму.

Проєкт вже привернув увагу низки інвесторів із Ізраїлю, ЄС, країн Перської затоки, оскільки номерний фонд доступний для приватних інвестицій у форматі купівлі-продажу.

«З погляду інвестицій, цей проект – безпрецедентний, що є дуже значущим для нашого регіону. З нашого боку, з боку уряду продовжиться його підтримка», – зазначив на презентації Міністр фінансів та економіки Аджарії Джаба Путкарадзе.