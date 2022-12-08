Знову запахло війною: дві найпопулярніші у європейських туристів країни знову пригрозили один одному силою

«Зробити те, що необхідно» пригрозила турецька влада Греції, якщо та не припинить «мілітаризацію Егейських островів». Традиційне загострення відносин між двома державами знову «заіскрило». Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Греція має зробити крок назад і дотримуватись угод, інакше Туреччина готова вирішувати питання силою. Греція поставила запитання у відповідь — хто тут мілітаризується і нагнітає обстановку.

«Наразі не час для мовчання щодо роззброєння островів», – заявив глава турецького МЗС, протестуючи проти того, що Анкара вважає «нарощуванням військової могутності на грецьких островах Егейського моря», які знаходяться неподалік берегової лінії Туреччини. Конфлікту вже не менше року, проте сторони іноді обмінюються — і вже не лише словесними погрозами. Нагадаємо, наприкінці серпня справа дійшла вже до наведення Туреччиною систем ППО на грецькі літаки, причому в ЗМІ вже «розігнали хвилю» про випущені ракети і навіть збитий літак. Насправді цього не сталося, проте сигнал вкрай тривожний — і Туреччина продовжує розганяти цю тему. «Вони допустили 147 порушень повітряного простору. Якщо ми сусіди, якщо ми друзі, чому ви порушуєте наш повітряний простір 147 разів?» – Заявив турецький президент Ердоган.

Загострення тривало до кінця вересня, коли Рада національної безпеки Туреччини обговорила та засудила розгортання Грецією бойових броньованих машин на грецьких островах Лесбос та Самос. Туди було направлено десятки одиниць бронетехніки: 23 бронетранспортери на острів Лесбос та ще 18 на острів Самос. «Турецькі офіційні особи заявили, що розгортання є порушенням невоєнного статусу островів відповідно до міжнародного права. Анкара викликала посла Греції та висловила протест Вашингтону», – заявляють у турецьких ЗМІ. Тому що розгорнута бронетехніка – американська.

І ось знову глава турецького МЗС звернув увагу, що Греція розмістила на островах військову техніку, незважаючи на їхній демілітаризований статус. Втім, Греція повернула у відповідь — що Афіни не провокують свого сусіда тим, що не накопичують біля його берегів великий десантний флот. “Неможливо, щоб Грецію можна було звинуватити в посиленні напруженості в Егейському морі, коли саме Туреччина безпосередньо порушує питання, які стосуються навіть суверенітету грецьких островів”, – заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Чи спричинить цей «обмін люб’язностями» до реальних наслідків — залишається під питанням.