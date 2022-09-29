Війна підкралася до курортів Греції та Туреччини

Напруженість між Грецією та Туреччиною продовжує стрімко наростати, причому брязкання зброєю з обох боків відбувається дедалі активніше. У результаті будь-який інцидент із військовими на кордонах цих країн може стихійно перерости у повноцінний збройний конфлікт. Для туристів, що відпочивають в Анталії, ситуація погіршується тим, що основні території «нагнітання конфлікту» – це грецькі острови, а значить потенційна війна може початися якраз в районі курортів.

Рада національної безпеки Туреччини всі останні дні активно обговорює ескалацію напруженості між Грецією та Туреччиною. Під головуванням президента Реджепа Тайіпа Ердогана рада обговорила нещодавнє розгортання Грецією бойових броньованих машин на грецьких островах Лесбос та Самос. Туди було направлено десятки одиниць бронетехніки: 23 бронетранспортери на острів Лесбос та ще 18 на острів Самос.

«Турецькі офіційні особи заявили, що розгортання є порушенням невоєнного статусу островів відповідно до міжнародного права. Анкара викликала посла Греції та висловила протест Вашингтону», – заявляють у турецьких ЗМІ. Справа в тому, що розгорнута бронетехніка – американська.

За словами Анкари, острови мають залишатися демілітаризованими відповідно до міжнародних договорів. При цьому президент Ердоган уже звинуватив Грецію у провокаціях проти Туреччини. «Ми не забудемо захистити права та інтереси нашої країни від Греції, використовуючи всі наявні у нашому розпорядженні кошти, коли це необхідно», — сказав Ердоган після засідання кабінету міністрів. Експерти нагадали, що аналогічні заяви звучали перед військовими операціями Туреччини у Сирії та Іраку. Таким чином, як наголошують у ЗМІ, Ердоган фактично загрожує застосувати військову силу проти сусідньої країни.

У Греції, у свою чергу, заявили, що їм необхідно захистити острови, багато з яких знаходяться недалеко від узбережжя Туреччини, від потенційного нападу з боку Туреччини. “Греція не є країною, яка загрожує своєму сусідові війною або збирає великий десант на своїй береговій лінії, як це зробила Туреччина”, – наводить Associated Press цитату “грецького урядовця”.

Втім, і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс офіційно дотримується тієї ж жорсткої риторики, що й Туреччина: «порушення кордонів Греції, хто б його не зробив, не залишиться безкарним», – заявив він. Також грецький прем’єр нагадав, що «у XXI столітті немає місця для імперських видінь інших епох» і додав, що історія вчить – хто б не порушив кордони, зрештою буде покараний.