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ГреціяТуризм

У Греції туристку з Британії накачали веселим газом і зґвалтували

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Греції туристку з Британії накачали веселим газом і зґвалтували

Стався жахливий інцидент із молодою іноземною туристкою під час її відпочинку на одному з грецьких курортів. Згідно з офіційною версією слідства, підозрюваний спочатку використав веселий газ, а потім скоїв сексуальне насильство. Підозрюваного затримала поліція.

Чоловіка, якому на цей момент 37 років, затримали після скарги 19-річну туристку, яка звернулася до поліції. Як повідомляє видання The Sun, під час обшуку в його квартирі було виявлено пістолет і дві ампули газу, що веселить. Ці знахідки можуть мати ключове значення у межах кримінальної справи проти підозрюваного.

Слід зазначити, що цей інцидент – не перший у серії жахливих випадків на грецьких курортах останні місяці. Наприклад, минулого місяця дві британські туристки, ймовірно, зазнали сексуального насильства в Греції у двох різних нападах. Одна з жінок, 19 років, повідомила поліцію на острові Йос, що 17 серпня на неї напав невідомий чоловік на пляжі в Мілопотасі, між 21:00 та 22:30 вечора.

Також є інформація про те, що іншу британську туристку піддали сексуальному насильству в Греції чоловіка, якого вона зустріла в нічному клубі в районі Керамікос. За даними, 21-річна мандрівниця пішла з ним до його будинку, де й стався напад. Варто зазначити, що троє його друзів знімали те, що відбувається на камеру телефону. Після боротьби їй вдалося втекти з дому та звернутися до поліції, щоб повідомити про напад.

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