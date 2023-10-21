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Туристам розповіли, скільки їм треба платити чайових у різних країнах

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам розповіли, скільки їм треба платити чайових у різних країнах

40% туристів не перевіряють, як справи з чайовими в країнах, які вони збираються відвідати. Це з’ясувалося під час дослідження британської фінансової компанії Tesco Bank. Про те, скільки треба платити чайових у різних популярних напрямках, повідомило видання Express – така інформація явно буде корисна всім.

Українські туристи, як правило, не відчувають впевненості щодо витрат за кордоном і часто переплачують за товари та послуги. Щодо чайових, буває складно визначити, яка сума вважається стандартною для ресторану чи послуги.

«Перевірка культури чайових перед відпусткою часто не береться до уваги. Але незнання того, скільки залишити на чай, може негативно позначитися на бюджеті відпускника, – зазначив керівник служби фінансів у Tesco Bank Іен Донахі. — Краще подивіться путівник або знайдіть інформацію в інтернеті про те, скільки слід залишити після відвідування ресторану, випивки кави чи поїздки на таксі, оскільки відсотки можуть відрізнятися залежно від місця. Врахуйте чайові, змінюючи гроші перед подорожжю, тому що готівка найчастіше найкраща в даному випадку».

США

США мають унікальну культуру чайових, і туристів, які виявляться там, може здивувати сума, яку їм доведеться залишити за обслуговування. Зазвичай чайові в ресторані становлять 15-20% від суми замовлення, крім того, від туристів очікують чайових для покоївок та персоналу готелю.

Туреччина

У Туреччині чайові не обов’язкові, але туристи можуть залишити додаткові гроші за відмінну вечерю або сервіс. У барах, таксі та кав’ярнях чайові турки зазвичай не чекають.

Іспанія

У більшості кафе, ресторанів та барів в Іспанії сервісний збір включено до рахунку. Якщо ресторан не вмикає його, експерт порадив орієнтуватися на 5-10% від суми замовлення.

Португалія

За обід зазвичай стягується сервісний збір, але чайові в Португалії негаразд поширені. Округлення суми замовлення до наступного євро зазвичай радує персонал. Водіям таксі чайові не є обов’язковими.

Італія

Сервісний збір зазвичай включається до рахунку. В Італії також діє система оплати за хліб та оливки на людину.

Греція та Кіпр

У Греції та на Кіпрі персонал не чекає винагороди, але експерти рекомендували все ж таки залишати близько 10% за особливо хорошу вечерю або обслуговування.

Франція

У Франції до рахунку додається сервісний збір. Туристи можуть залишити комплімент, якщо вважають, що отримали гарний сервіс.

«Я б порекомендував перевірити середню вартість обіду у вашому пункті призначення та додати до місцевого відсотка чайових, щоб отримати орієнтовну суму. Потім увімкніть цю суму, коли розраховуватимете, скільки грошей вам потрібно обміняти на вашій поїздці», — резюмував Донахі.

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