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Складено список найдешевших країн для пенсіонерів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено список найдешевших країн для пенсіонерів, де вони можуть пережити зиму

Ще одна бюджетна категорія туристів може сприяти зростанню відвідуваності Туреччини — саме ця країна очолила список найдешевших країн для європейських та британських пенсіонерів, де вони можуть пережити зиму. Відповідне дослідження представили автори британського огляду WTM, який і згадав насамперед, що Туреччина може посісти друге місце у топ-10 за кількістю туристів, яку європейські країни можуть прийняти у 2024 році.

«Європейські пенсіонери віддадуть перевагу Туреччині. Її будуть віддавати перевагу через дешевизну, і швидше за все, 2024 року Туреччина перехопить титул другий за відвідуваністю країни в Європі після Франції», — заявляють вони.

Вартість життя в Туреччині – при всьому обуренні на жахливу інфляцію – все ще залишається на чверть порівняно з Великобританією, додають дослідники. У їхньому огляді також враховувався стан медицини, безпека та умови повсякденного життя. У результаті Туреччина виявилася європейською країною із найнижчою вартістю життя, в середньому 422 фунти на місяць. У Великій Британії вартість життя не нижче 1652 фунтів, запевняють дослідники. При цьому в Туреччині, на думку дослідників, все відносно непогано з медициною та безпекою.

На другому місці за дешевизною життя, до речі, опинилася Греція — там буде потрібно 894 фунти. На третьому місці – Португалія. А щодо життя у Великій Британії — то з’ясувалося, що це не найдорожча країна. У сусідній Ірландії вартість життя сягає 1930 фунтів.

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