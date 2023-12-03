Складено список найдешевших країн для пенсіонерів

Ще одна бюджетна категорія туристів може сприяти зростанню відвідуваності Туреччини — саме ця країна очолила список найдешевших країн для європейських та британських пенсіонерів, де вони можуть пережити зиму. Відповідне дослідження представили автори британського огляду WTM, який і згадав насамперед, що Туреччина може посісти друге місце у топ-10 за кількістю туристів, яку європейські країни можуть прийняти у 2024 році.

«Європейські пенсіонери віддадуть перевагу Туреччині. Її будуть віддавати перевагу через дешевизну, і швидше за все, 2024 року Туреччина перехопить титул другий за відвідуваністю країни в Європі після Франції», — заявляють вони.

Вартість життя в Туреччині – при всьому обуренні на жахливу інфляцію – все ще залишається на чверть порівняно з Великобританією, додають дослідники. У їхньому огляді також враховувався стан медицини, безпека та умови повсякденного життя. У результаті Туреччина виявилася європейською країною із найнижчою вартістю життя, в середньому 422 фунти на місяць. У Великій Британії вартість життя не нижче 1652 фунтів, запевняють дослідники. При цьому в Туреччині, на думку дослідників, все відносно непогано з медициною та безпекою.

На другому місці за дешевизною життя, до речі, опинилася Греція — там буде потрібно 894 фунти. На третьому місці – Португалія. А щодо життя у Великій Британії — то з’ясувалося, що це не найдорожча країна. У сусідній Ірландії вартість життя сягає 1930 фунтів.