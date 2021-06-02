Греція і Німеччина запускають проїзні сертифікати про вакцинації в ЄС

Греція, Німеччина і п’ять інших країн Європейського Cоюзу (ЄС) ввели систему сертифікатів вакцинації для мандрівників у вівторок, за кілька тижнів до розгортання програми 1 липня в блоці з 27 країн.

За даними Європейської комісії, іншими країнами, які почали раніше, були Болгарія, Чеська Республіка, Данія, Хорватія і Польща.

Греція, яка сильно залежить від туризму, наполягає на отриманні загальновизнаного сертифіката, в якому використовується QR-код з розширеними функціями безпеки. Сертифікати видаються людям, які повністю вакциновані, а також тим, хто вже заразився вірусом і у них розвинулися антитіла, і іншим особам, які пройшли тест ПЛР протягом останніх 72 годин.

Документи матимуть як цифрові, так і паперові форми. Вони будуть безкоштовними, розповсюджуватимуться національною та англійською мовою та діятимуть у всіх країнах блоку.

«Громадяни ЄС з нетерпінням чекають можливості знову подорожувати, і вони хочуть робити це безпечно. Наявність сертифіката ЄС – важливий крок на шляху до цього», – сказала комісар ЄС з охорони здоров’я Стелла Кіріакідес.

Міністр цифрового управління Греції Кіріакос Пьерракакіс сказав, що поїздки в ЄС відкриються для полегшення подорожей, оскільки країни приймуть новий стандарт перевірки.

«Що станеться, так це те, що країни перестануть видавати сертифікати, використовуючи свої власні угоди, і візьмуть загальну конвенцію. Це значно спростить ситуацію, тому що ви можете собі уявити кількість двосторонніх угод, які в іншому випадку необхідно було б розробити», – сказав Пьерракакіс приватному телеканалу Skai.

Кіріакідес сказав, що в найближчі кілька тижнів всім країнам ЄС необхідно «повністю допрацювати свої національні системи для видачі, зберігання і перевірки сертифікатів, щоб система почала функціонувати до свят».

Країнам буде дозволено додавати додаткові вакцини в свій індивідуальний список учасників, в тому числі ті, які не були офіційно схвалені для використання на всій території ЄС.

Комісія ЄС вважає, що вакциновані люди більше не повинні проходити тестування або поміщати в карантин, незалежно від того, куди вони їдуть, починаючи з 14 днів після отримання другого щеплення.

Однак країни-члени ще не схвалили цю рекомендацію.