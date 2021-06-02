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Греция и Германия запускают проездные сертификаты о вакцинации в ЕС

Греция, Германия и пять других стран Европейского Союза (ЕС) ввели систему сертификатов вакцинации для путешественников во вторник, за несколько недель до развертывания программы 1 июля в блоке из 27 стран.

По данным Европейской комиссии, другими странами, которые начали раньше, были Болгария, Чешская Республика, Дания, Хорватия и Польша.

Греция, которая сильно зависит от туризма, настаивает на получении общепризнанного сертификата, в котором используется QR-код с расширенными функциями безопасности. Сертификаты выдаются людям, которые полностью вакцинированы, а также тем, кто уже заразился вирусом и у них развились антитела, и другим лицам, прошедшим тест ПЦР в течение последних 72 часов.

Документы будут как цифровые, так и бумажные формы. Они будут бесплатными, распространяться национальной и английском языках и будут действовать во всех странах блока.

Санторіні, Греція
Санторини, Греция

«Граждане ЕС с нетерпением ждут возможности снова путешествовать, и они хотят делать это безопасно. Наличие сертификата ЕС — важный шаг на пути к этому », — сказала комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Министр цифрового управления Греции Кириакос Пьерракакис сказал, что поездки в ЕС откроются для облегчения путешествий, поскольку страны примут новый стандарт проверки.

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«Что произойдет, так это то, что страны перестанут выдавать сертификаты, используя свои собственные соглашения и примут общую конвенцию. Это значительно упростит ситуацию, потому что вы можете себе представить количество двусторонних соглашений, которые в противном случае необходимо было бы разработать », — сказал Пьерракакис частному телеканалу Skai.

Кириакидес сказал, что в ближайшие несколько недель всем странам ЕС необходимо «полностью доработать свои национальные системы для выдачи, хранения и проверки сертификатов, чтобы система начала функционировать к праздникам».

Странам будет разрешено добавлять дополнительные вакцины в свой индивидуальный список участников, в том числе те, которые не были официально одобрены для использования на всей территории ЕС.

Комиссия ЕС считает, что вакцинированные люди больше не должны проходить тестирование или помещать в карантин, независимо от того, куда они едут, начиная с 14 дней после получения второй прививки.

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Однако страны-члены еще не одобрили эту рекомендацию.

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