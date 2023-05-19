Вибрано п’ять найнегарніших вчинків знаменитостей у готелях

Найчастіше в номерах билися, пили, вживали всяке різне і залишали моторошний бардак. Але знайшлися й ті, хто особливо відзначився.

Деяких із цих селебріті після “безкультурного відпочинку” на поріг більше не пускали: настільки некрасиво вони поводилися.

Кортні Лав пішла врозріз

Як зазначає видання, колишня дружина Курта Кобейна завжди славилася буйною вдачею, яку вона не забула продемонструвати в 2007 році відразу в парі готелів. У липні Кортні справила свій 43-й день народження в готелі Covent Garden, та з таким розмахом, що персонал просто обімлів. Дзеркала в її розкішному номері були розбиті, килим пропалений цигарками, балдахін здертий, меблі зіпсовані.

“І це готелі ще пощастило, тому що в наступному готелі Claridge’s іменинниця влаштувала пожежу, після якої її просто виселили”, – йдеться в публікації.

Ліндсі Лохан не заплатила

Дівчина-скандал Ліндсі Лохан залишила про себе глибоку пам’ять у готелі Chateau Marmont у Лос-Анджелесі. 2012 року вона провела там 47 днів, поки йшли зйомки у картині «Ліз і Дік». А після закінчення цього терміну з’їхала, не сплативши рахунок на суму 46 352 долари.

Виявляється, актриса була впевнена, що проживання та інші послуги сплатить компанія, яка запросила її на зйомки. Але продюсери цього не збиралися. Рахунок, до речі, досі не сплачений, тож Лохан заборонили зупинятися у всіх готелях мережі Chateau Marmont.

Брітні Спірс голила ноги біля басейну

У вже згадуваному 2007 році легендою готелю Mondrian стала Брітні Спірс, яка заявила туди в розпал нервового зриву з голою головою і без цента грошей у кишені. Адміністрація відмовилася її заселяти.

Тоді Брітні попрямувала до басейну закладу та вирішила поголити там ноги. За цим милим заняттям знаменитість помітили постояльці готелю, які виявилися на диво серцевими людьми: вони запросили співачку у свій номер, дозволили їй спустошити міні-бар (і, ясна річ, зробили з нею кілька фото на згадку).

Рассел Кроу розпустив руки

У 2005 році головний голлівудський гладіатор вирішив влаштувати бої в одному з нью-йоркських готелів. Причина була вагомою: Кроу не зміг додзвонитися до дружини до Австралії телефоном зі свого номера, оскільки апарат не працював.

Службовець готелю відмовився терміново замінити телефон, пославшись на зайнятість, за що й отримав від Рассела цим телефоном. Зірку, що розбушувалася, закували в наручники і пообіцяли засудити до 7 років в’язниці. Проте справу вдалося залагодити світом.

Рід Стюарт катав меблі в ліфті

Співака Рода Стюарта визнали персоною нон-грата в мережі готелів Holiday Inn, залишившись незадоволеними надто гучними вечірками після концертів. Пізніше сам Род в одному з інтерв’ю зізнався: вони з командою відчували, що саме в Holiday Inn їх особливо не поважають. Ось чому музиканти щосили намагалися насолити закладу. Наприклад, якось вони всю ніч винахідливо завантажували в ліфт меблі з номера та спускали їх у лобі готелю. Втім, згодом Стюарт та Holiday помирилися.

На початку 2020 року 74-річний співак знову відсвяткував скандалом, навіщось спробувавши разом зі своїм 39-річним сином прорватися на закриту дитячу вечірку в готелі Палм-Біч. А коли їм вирішив завадити охоронець, Стюарти трохи розпустили руки. Результатом став виклик до суду.