У Австралії збудовано фальшивий готель, куди туристи почали намагатися забронювати номер

Фальшивий готель, який жодного разу не приймав жодного туриста, має безліч відгуків на TripAdvisor – і чимало туристів намагається забронювати в ньому номер. Йдеться про грандіозну інсталяцію — готель EastLink, розташований на автомагістралі за межами Мельбурну, Австралія. З шосе він виглядає справжнім готелем у багатоповерховому будинку — але на тих, хто вирішить зупинитися в готелі, чекає розчарування.

Насправді це грандіозна скульптура — модель готелю, не зовсім «ідентична натуральній». Його довжина 12 м, висота 20 м, але ширина всього 5 м, тому жодних номерів у ньому, звісно, не було і не могло бути. Фейковий готель збудований з бетону та сталі та має скляні вікна, які світяться у нічний час.

Будівництво цієї скульптури коштувало 1.2 млн австралійських доларів. Автор скульптури, канадець Каллумом Мортоном, заявляв, що «автомобілісти розглядатимуть його з машини як справжній готель і, можливо, згодом як незвичайний реквізит, що втік із тематичного парку чи знімального майданчика». Загалом це свого роду «розважалово» для любителів оригінальних скульптур.

Однак, як запевняють на сайті фанатів химерних скульптур, розіграш спрацьовує: багато автомобілів намагаються забронювати місце у фейковому готелі.

“Ви будете здивовані кількістю запитів, які ми отримуємо від людей, які бажають дізнатися вартість номерів, наявність місць та запити на паркування”, – запевняють вони.

Щодо відгуків туристів — то вони варіюються від відвертого обурення фальшивкою, що вводить в оману, до досить гуморних.

«Як я розумію тебе, «Готель «Істлінк»… Я теж хаотичний, марний і мене часто вважають за когось, ким я не є», — написав, наприклад, один гуморист.