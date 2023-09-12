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У Австралії збудовано фальшивий готель, куди туристи почали намагатися забронювати номер

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Австралії збудовано фальшивий готель, куди туристи почали намагатися забронювати номер

Фальшивий готель, який жодного разу не приймав жодного туриста, має безліч відгуків на TripAdvisor – і чимало туристів намагається забронювати в ньому номер. Йдеться про грандіозну інсталяцію — готель EastLink, розташований на автомагістралі за межами Мельбурну, Австралія. З шосе він виглядає справжнім готелем у багатоповерховому будинку — але на тих, хто вирішить зупинитися в готелі, чекає розчарування.

Насправді це грандіозна скульптура — модель готелю, не зовсім «ідентична натуральній». Його довжина 12 м, висота 20 м, але ширина всього 5 м, тому жодних номерів у ньому, звісно, не було і не могло бути. Фейковий готель збудований з бетону та сталі та має скляні вікна, які світяться у нічний час.

Будівництво цієї скульптури коштувало 1.2 млн австралійських доларів. Автор скульптури, канадець Каллумом Мортоном, заявляв, що «автомобілісти розглядатимуть його з машини як справжній готель і, можливо, згодом як незвичайний реквізит, що втік із тематичного парку чи знімального майданчика». Загалом це свого роду «розважалово» для любителів оригінальних скульптур.

У Австралії збудовано фальшивий готель, куди туристи почали намагатися забронювати номер

Однак, як запевняють на сайті фанатів химерних скульптур, розіграш спрацьовує: багато автомобілів намагаються забронювати місце у фейковому готелі.

“Ви будете здивовані кількістю запитів, які ми отримуємо від людей, які бажають дізнатися вартість номерів, наявність місць та запити на паркування”, – запевняють вони.

Щодо відгуків туристів — то вони варіюються від відвертого обурення фальшивкою, що вводить в оману, до досить гуморних.

«Як я розумію тебе, «Готель «Істлінк»… Я теж хаотичний, марний і мене часто вважають за когось, ким я не є», — написав, наприклад, один гуморист.

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