Туристам розповіли, чому не варто бронювати номер у готелі вище за четвертий поверх і уникати першого поверху

Туристам слід уникати бронювання готельного номера вище за четвертий поверх і уникати першого — таке попередження, пов’язане з безпекою, озвучив експерт з туризму колишній військовий, а нині експерт з ризиків подорожей Ллойд Фіґгінс.

На думку фахівця, забиратися в готелі вище у пошуках кращого виду не варто. Найкращий вибір для мандрівників – це третій поверх. Для цього є дві причини. В інтерв’ю Sun Online Travel він розповів, що найбільше, що не береться до уваги, це ризик виникнення пожежі.

Коли ви приїжджаєте до готелю, ви знаходитесь в незнайомій обстановці, яка, на вашу думку, є безпечною. Проблема полягає в тому, що якби спрацювала пожежна сигналізація, що робити далі? Чи ми знаємо, де пожежний вихід? Як ми збираємося дістатися до нього, і це приведе вас до безпеки? Він заблокований чи замкнений?» – задав логіку міркувань Фіггінс.

На відпочинку туристи не повинні забувати про безпеку, заявив він: «Завжди варто пройти маршрутом пожежних сходів, вважаючи кількість дверей між вашою кімнатою і пожежними сходами. Переконайтеся, що ви зупинилися між другим і четвертим поверхами готелю, тому що пожежні сходи рідко піднімаються вище за четвертий поверх. А поверхи нижчі зазвичай стають мішенню для грабіжників».

Насправді, щоб бути особливо пильними проти крадіжки зі зломом, автор путівника з виживання у подорожах звернув увагу, що мандрівники ніколи не повинні вимовляти номер своєї кімнати вголос, перебуваючи в готелі. Більше того, під час реєстрації біля стійки адміністратора вони повинні просити персонал готелю записати номер кімнати, а не вимовляти його вголос — як у касі банку з отриманням/внесенням готівки.

Готелі залучають злочинців тим, що там багато людей з цінностями чи майном або в їхньому номері, або на них. Ресепшн та вестибюлі – це місце, де вони можуть видавати себе за постояльців готелю. Так вони шукають туристів, які заселяються в готель на самоті – так вони можуть чітко почути, який номер їм виділено і бути впевненим, що якщо турист пішов, то в номері нікого немає. Наприклад, адміністратор може сказати: Ваш номер 301. Потім, коли шахраї побачать туриста в барі чи ресторані, вони знають, що кімната вільна і навряд чи потурбують їх, якщо вони проникнуть у номер», – пояснив співрозмовник. При цьому він додав, що нерідкі ситуації, коли злодії шляхом хитрощів переконують прибиральниць відчинити для них потрібні двері.

Інші поради з безпеки теж обережні. Так, будь-хто, хто турбується про те, щоб не стати об’єктом крадіжки, поки він перебуває у своїй кімнаті, має перед подорожжю придбати дверний клин. «Навіть якщо ви знаходитесь у своєму готельному номері і злочинці мають відмичку, дверний клин, встановлений під дверима, зупинить їх», — попередив експерт.

Продовжуючи тему безпеки, співробітник одного з готелів також пояснив, чому ніколи не слід носити з собою ключ-карту від готельного номера, який дають туристам після реєстрації. Причина ясна: втративши її, речі та цінності, що знаходяться в номері, можуть винести злодії, які скористаються цією картою або вдадуться до спецобладнання, щоб відкрити двері.

Раніше DIP писав, що «Названі міста Європи, де готелі подорожчали найсильніше».