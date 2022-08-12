В яких країнах Європи та наскільки зросли ціни на готелі: опубліковані дані для туристів

Основний «тренд» Європи цього року — зростання цін, спричинене зростанням інфляції товарів та послуг, не обійшло стороною й готелі. Такий висновок робить іспанський туристичний сервіс Mabrian, який надав дані моніторингу цін на готелі в Європі. Розцінки були представлені на серпень і порівнювалися з доковідними часами.

Незважаючи на зростання цін, у більшості туристичних напрямків він «не наздоганяє» інфляцію, — зазначають експерти сервісу. Згідно з їхніми заявами, зростання цін у 3 та 4-зіркових готелях в Іспанії, Англії, Франції та Португалії, а також 4- та 5-зіркових готелях в Італії залишилося нижчим за рівень інфляції.