В яких країнах Європи та наскільки зросли ціни на готелі: опубліковані дані для туристів

Основний «тренд» Європи цього року — зростання цін, спричинене зростанням інфляції товарів та послуг, не обійшло стороною й готелі. Такий висновок робить іспанський туристичний сервіс Mabrian, який надав дані моніторингу цін на готелі в Європі. Розцінки були представлені на серпень і порівнювалися з доковідними часами.
Незважаючи на зростання цін, у більшості туристичних напрямків він «не наздоганяє» інфляцію, — зазначають експерти сервісу. Згідно з їхніми заявами, зростання цін у 3 та 4-зіркових готелях в Іспанії, Англії, Франції та Португалії, а також 4- та 5-зіркових готелях в Італії залишилося нижчим за рівень інфляції.
- Рекордсменом, як і в минулому дослідженні сервісу, залишається Греція — тут ціни, порівняно з доковідним 2019, піднялися на 134% у 5* готелях. «Троячки» та «четвірки» також зростають у ціні, але не так явно — на 31% і 82% відповідно.
- В Італії зростання цін є досить скромним — у середньому на 27%. Найсерйозніше до «доковідних» часів подорожчали готелі 3*.
- В Іспанії, навпаки, сильніше дорожчає люксовий сегмент. У готелях 3-4* зростання цін не вище 4-6%, тим часом 5* подорожчали на 13%
- У Франції зростання цін залишається помірним – у середньому 4-5%.
- У Великій Британії зростання цін на готелі 3* склало 7%. А от готелі 4-5* навіть трохи знизили ціну — правда всього на 1% і до попереднього звіту, тобто до липня. Щодо рівня 2019 року, ціни зросли на 12%.
- У Німеччині готелі 3* подорожчали на 12%, готелі 4* – на 18%, найвище зростання цін у люксовому сегменті — на 25%.