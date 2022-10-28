Туристам повідомили дієвий спосіб як без доплати в готелі замінити номер на найкращий

Поміняти готельний номер на найкращий без необхідності платити будь-які додаткові гроші можливо, проте це вимагає особливої ​​підготовки перед поїздкою. Подробицями поділилася експерт із туризму Мелісса Клурман.

За її словами, зусилля, які докладе мандрівник, можуть означати знижку у розмірі 10% або більше від вартості готелю чи номера більшого розміру. «Коли я подорожую, я знаю, що є кращий номер, з більшим ліжком, кращим виглядом, і я хочу бути в цьому номері», – пояснила вона, повідомив Boston 25 News.

Найкращий спосіб отримати ці апгрейди – виявити лояльність до певної мережі готелів та використовувати їх привілеї та карти, що видаються цими готелями. «Якщо ви любите готелі Hilton, можливо, варто придбати карту бренду Hilton, тому що так ви накопичуватимете більше балів. Таким чином, ви отримаєте більш високий статус, і тоді до вас відноситимуться трохи краще», – уточнила фахівець.

Також вона порекомендувала способи, за допомогою яких гості готелю можуть заощадити гроші на своїх готельних номерах, вибравши правильний сайт бронювання та вибравши певні ціни. «Зазвичай я знаходжу, що найдешевше забронювати номер через готель. Я шукаю номер з оплатою за проживання, тому що наявність номера з оплатою за проживання означає, що якщо ціни знизяться, ви зможете перебронювати те, що вже значиться за вами, тож за цим потрібно стежити», – порадила співрозмовниця.

Вона також запропонувала подивитися, чи пропонуються програми чи знижки за готельними картами: «Зайдіть у всі свої карти, вивчіть програми лояльності та подивіться, чи є знижки. Іноді вони є, і все, що вам потрібно зробити, це натиснути на них у додатку або на сайті, і ви раптово можете отримати 10% знижку або повернути гроші. У вас у кишені гроші, яких би у вас не було, і все, що потрібно, це кілька секунд, щоб натиснути на кнопку».