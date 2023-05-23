Всі розділи
ГоловнаLifeStyleТуристам перерахували заходи безпеки проти крадіжок у номері готелю
LifeStyleГотеліТуризм

Туристам перерахували заходи безпеки проти крадіжок у номері готелю

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Опубліковані сервісні коди, що відкривають будь-які сейфи в номерах готелів: туристів попередили, щоб їх не обікрали

У подорожі туристи хочуть відпочити та розслабитися, але вкрадені гроші, паспорти чи багаж здатні затьмарити будь-яку відпустку та доставити безліч проблем. Експерти з безпеки поділилися з виданням Express ефективними методами забезпечення збереження своїх речей та заходами проти крадіжок у номері готелю.

Мішель Беннетт, експерт з безпеки та генеральний директор ADT UK&I Subscriber, склала список порад туристам, які хочуть захистити свої особисті документи та цінності під час відпочинку за кордоном. Також вона перерахувала найкращі місця, де можна сховати речі у номері готелю. Мішель рекомендує дотримуватись таких правил.

Ніколи не вимовляйте вголос, у якому номері селитеся. Адміністратора під час реєстрації також можна попросити написати номер кімнати на папірці. “Це потрібно, щоб постояльці поблизу не знали, в якій кімнаті ви зупинилися”, – пояснила експерт з безпеки.

Замикайте двері. У більшості готелів є замок, що замикається на ключ і клямка на дверях. Експерт радить завжди використовувати те й інше, щоб ніхто не міг проникнути в номер, використовуючи копію ключа.

Не залишайте на дверях таблички для персоналу. Табличка «Прошу прибрати номер» – буквально запрошення для злодіїв, яке повідомляє, що в кімнаті нікого немає. Натомість туристам рекомендують повідомляти на стійку реєстрації готелю, що номер потрібно прибрати. Додатковий захід безпеки – залишатися в кімнаті, поки її прибирають.

Завжди тримайте гроші, паспорти та посвідчення особи при собі. Для цих цілей у туриста має бути маленька сумка. «Ми не рекомендуємо носити з собою великі суми готівки, оскільки використання банківської картки та зняття невеликих сум – набагато безпечніше», – радить експерт.

Придбайте портативний сейф. «Хоча в більшості готелів є сейфи в номерах, у них часто передбачений головний код або «чорний вхід», а отже, персонал готелю може легко отримати доступ до вмісту. Наявність власного сейфу усуває цей ризик», – пояснює Мішель Беннетт.

Замикайте валізи. Надійний замок не лише завадить співробітникам аеропорту та вантажникам відкрити валізу, але й забезпечить безпечне місце для зберігання цінних речей у відпустці. “Носіть ключ від замку з собою, і тоді персонал готелю не зможе поритися у вашому багажі”, – сказала експерт.

Купуйте маячки Smart Tag. Це невеликі пристрої з підтримкою GPS, які можна покласти у валізу, щоб відстежувати його місцезнаходження. Вони корисні як для захисту від крадіжок, так і у разі втрати багажу в аеропорту.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Літній відпочинок 2023 року для українців без російських туристів

Єгипет
Незважаючи на військову обстановку, українські діти все ще потребують...

Повінь в Італії: чи безпечно туди летіти на відпочинок і де шукати допомогу у разі небезпеки

Італія
Прямо зараз Італія переживає найсильнішу за останні 100 років...

У Європі туристів на велосипедах штрафуватимуть за певний предмет на голові

ЄС
Черговими штрафами для туристів поповнила їх асортимент Іспанія. Окрім...

Названо найкращі велосипедні міста Європи

Німеччина
Європейська федерація велосипедистів оголосила переможців конкурсу Velo-city 2023. Цього...

Які розетки використовують у різних країнах: пам’ятка для туриста

LifeStyle
Ще 20 років тому ми могли подорожувати майже без...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму