Туристам перерахували заходи безпеки проти крадіжок у номері готелю

У подорожі туристи хочуть відпочити та розслабитися, але вкрадені гроші, паспорти чи багаж здатні затьмарити будь-яку відпустку та доставити безліч проблем. Експерти з безпеки поділилися з виданням Express ефективними методами забезпечення збереження своїх речей та заходами проти крадіжок у номері готелю.

Мішель Беннетт, експерт з безпеки та генеральний директор ADT UK&I Subscriber, склала список порад туристам, які хочуть захистити свої особисті документи та цінності під час відпочинку за кордоном. Також вона перерахувала найкращі місця, де можна сховати речі у номері готелю. Мішель рекомендує дотримуватись таких правил.

Ніколи не вимовляйте вголос, у якому номері селитеся. Адміністратора під час реєстрації також можна попросити написати номер кімнати на папірці. “Це потрібно, щоб постояльці поблизу не знали, в якій кімнаті ви зупинилися”, – пояснила експерт з безпеки.

Замикайте двері. У більшості готелів є замок, що замикається на ключ і клямка на дверях. Експерт радить завжди використовувати те й інше, щоб ніхто не міг проникнути в номер, використовуючи копію ключа.

Не залишайте на дверях таблички для персоналу. Табличка «Прошу прибрати номер» – буквально запрошення для злодіїв, яке повідомляє, що в кімнаті нікого немає. Натомість туристам рекомендують повідомляти на стійку реєстрації готелю, що номер потрібно прибрати. Додатковий захід безпеки – залишатися в кімнаті, поки її прибирають.

Завжди тримайте гроші, паспорти та посвідчення особи при собі. Для цих цілей у туриста має бути маленька сумка. «Ми не рекомендуємо носити з собою великі суми готівки, оскільки використання банківської картки та зняття невеликих сум – набагато безпечніше», – радить експерт.

Придбайте портативний сейф. «Хоча в більшості готелів є сейфи в номерах, у них часто передбачений головний код або «чорний вхід», а отже, персонал готелю може легко отримати доступ до вмісту. Наявність власного сейфу усуває цей ризик», – пояснює Мішель Беннетт.

Замикайте валізи. Надійний замок не лише завадить співробітникам аеропорту та вантажникам відкрити валізу, але й забезпечить безпечне місце для зберігання цінних речей у відпустці. “Носіть ключ від замку з собою, і тоді персонал готелю не зможе поритися у вашому багажі”, – сказала експерт.

Купуйте маячки Smart Tag. Це невеликі пристрої з підтримкою GPS, які можна покласти у валізу, щоб відстежувати його місцезнаходження. Вони корисні як для захисту від крадіжок, так і у разі втрати багажу в аеропорту.