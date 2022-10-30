Експерти розповіли про небезпеки, які можуть підстерігати у ванній кімнаті готелю

Ванна кімната насправді мало чим відрізняється від будь-якого іншого громадського місця, де легко можна знайти проблеми зі здоров’ям, якщо приміщення покоївка прибрала не дуже ретельно. Про те, які загрози можуть чатувати на постояльців, читайте в матеріалі «ДІП».

Грибок

Грибкова інфекція чудово почувається у вологому середовищі і багато засобів видалити її просто не в змозі. При цьому вона вкрай легко поширюється та розмножується на поверхнях. Якщо ви не впевнені в якісній обробці ванни, обов’язково використовуйте засоби для душу із протигрибковим ефектом, а також приймати душ у гумових капцях. Крім того, можна поцікавитися у покоївки, якими засобами вона чистить ванну кімнату і чи здатні вони знищити грибок.

Стригучий лишай

Небезпека заразитися стригаючим лишаєм (мікроспорією) підстерігає гостей готелю при використанні погано оброблених поверхонь, рушників та гребінців. Якщо є можливість користуватись своїми речами, краще саме так і зробити.

Якщо ви незадоволені прибиранням (залишився вапняний наліт на сантехніці, патьоки на склі або вода застоюється в раковині або піддоні душу), слід викликати прибиральницю і зажадати, щоб вона привела все в належний вигляд і провела дезінфекцію.

Бородавки

Вірус, який також, як грибок, дуже любить вологе середовище. Він проникає в організм дуже легко, а вивести його вже неможливо: він просто «засинає» після лікування, але будь-якої миті, якщо імунітет стає слабшим, проявляється знову. Одноразові капці та часта зміна рушників допоможуть убезпечити себе від недуги.

Також, щоб мінімізувати ризики зараження, можна обробляти антисептиком руки та частини тіла, які найчастіше стикаються з вологими поверхнями у ванній кімнаті готелю, та обробити дезінфікуючим засобом ручки та крани у приміщенні.