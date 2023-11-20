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Експерти назвали головні розсадники мікробів та інфекцій у готельних номерах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Експерти назвали головні розсадники мікробів та інфекцій у готельних номерах
depositphotos.com

Як виявилося, від крісел можна заразитися золотистим стафілококом, а ось постільні клопи можуть ховатися не лише на подушках, а й у дерев’яних чи пластикових стільцях.

Рекордсменом серед “заразних” предметів виявилися м’які меблі. Дослідження показали, що якщо її не чистити між візитами постояльців, то мікроби накопичуватимуться.

Сюди відносяться і тканинні узголів’я ліжок, на відміну від інших аналогів, їх набагато важче чистити. Для їх обробки потрібен відпарювач, а цей аксесуар є не у всіх готелях. Крім того, на тканинних узголів’ях накопичується пил, який може викликати дискомфорт у алергіків.

Експерти назвали головні розсадники мікробів та інфекцій у готельних номерах
pexels.com

Накопичуються мікроби на ковдрах та пледах, якими застеляється постіль. Співробітники готелю зізнаються, що, за правилами, стирають їх лише один раз на місяць під час генерального прибирання.

Також мікроби з радістю заселяються та розмножуються на м’яких шторах та портьєрах. Особливо на тих, що стосуються статі. Найчастіше ці предмети не піддаються ретельному чищенню і є сприятливим середовищем для розмноження різних мікробів та пилових кліщів.

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