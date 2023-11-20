Експерти назвали головні розсадники мікробів та інфекцій у готельних номерах

Як виявилося, від крісел можна заразитися золотистим стафілококом, а ось постільні клопи можуть ховатися не лише на подушках, а й у дерев’яних чи пластикових стільцях.

Рекордсменом серед “заразних” предметів виявилися м’які меблі. Дослідження показали, що якщо її не чистити між візитами постояльців, то мікроби накопичуватимуться.

Сюди відносяться і тканинні узголів’я ліжок, на відміну від інших аналогів, їх набагато важче чистити. Для їх обробки потрібен відпарювач, а цей аксесуар є не у всіх готелях. Крім того, на тканинних узголів’ях накопичується пил, який може викликати дискомфорт у алергіків.

Накопичуються мікроби на ковдрах та пледах, якими застеляється постіль. Співробітники готелю зізнаються, що, за правилами, стирають їх лише один раз на місяць під час генерального прибирання.

Також мікроби з радістю заселяються та розмножуються на м’яких шторах та портьєрах. Особливо на тих, що стосуються статі. Найчастіше ці предмети не піддаються ретельному чищенню і є сприятливим середовищем для розмноження різних мікробів та пилових кліщів.