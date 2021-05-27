Головна ФРАНЦІЯ

Відомий Паризький музей відкривається після 5-ти річного ремонту

Musee Carnavalet, заснований ще в 1888 році, тепер знову відкрився після того, як залишався закритим протягом п’яти років. Після ремонту в розмірі 55 мільйонів євро музей знову в центрі уваги. Оскільки Франція знаходиться на межі дозрівання для іноземних мандрівників, музей вирішив знову відкрити 29 травня. Відомий експонатами, пов’язаними з історією Парижа, музей розташований у двох старих будівлях.

Відвідувачі будуть в захваті, дізнавшись, що музей пропонує відмінне поєднання артефактів та цікавинок, що стосуються історії міста.

Відомий Паризький музей відкривається після 5-ти річного ремонту

Любителі літератури будуть раді побачити меблі, які колись належали Марселю Прустому, а любителі історії будуть в захваті від предметів, які належали Марії-Антуанетти. Музей дійсно одне з кращих місць для знайомства з історією Парижа. Зрештою, місто так довго було центром масової культури.

  Літак Air France здійснив перший дальній переліт на екологічному паливі

Musee Carnavalet закрився ще в 2016 році і знову відкривається через п’ять довгих років. Після ремонту в музеї тепер достатньо місця для розміщення постійно зростаючої колекції. У музеї тепер є круговий маршрут в хронологічному порядку, а також він був перероблений таким чином, щоб більше світла проникало ззовні. Цокольний поверх також був відремонтований, і тепер в ньому зберігаються колекції від епохи мезоліту до епохи Відродження.

Слідкуйте за нами на Google News

Також читайте

Літак Air France здійснив перший дальній переліт на екологічному паливі

Квитки
Перший далекомагістральний рейс з використанням екологічно чистого палива для реактивних двигунів, зробленого з відпрацьованого кулінарного масла, вилетів з Парижа 18 травня 2021 року в...
Детальніше

Паризькі готелі класа люкс в кризі

ФРАНЦІЯ
Цей сценарій ще рік тому був немислимий: в столиці Франції деякі перлини готельної індустрії звільняють велику кількість співробітників. Ситуація, яка викликає занепокоєння у міської...
Детальніше

Актуально

Франція офіційно змінила політику вакцинації населення

ФРАНЦІЯ
Вакцина Pfizer / BioNTec забезпечує захист від COVID-19 більш ніж на 95%. Такими є результати найбільшого дослідження, проведеного в Ізраїлі. Дані опубліковані в журналі...

8 найкращих китайських кварталів у всьому світі

АВСТРАЛІЯ
Більшість великих міст можуть похвалитися китайськими кварталами, анклавами китайської культури, торгівлі та кухні. Хоча жоден з них не був обов'язково запланований або не використовувався...

Між Францією і Великобританією загострюється ситуація. Британія направила військові судна

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Влада Великобританії направила два військові судна в протоку Ла-Манш на тлі загроз Парижа блокувати острів Джерсі через розбіжності по зонам рибальства. У повідомленні оборонного відомства...

Модельєр Richemont і Yves Saint Laurent Альбер Ельбаз помер від COVID-19

ФРАНЦІЯ
Знаменитий модельєр Альбер Ельбаз, можливо, найбільш відомий своєю роботою в Yves Saint Laurent і Lanvin, помер від Covid-19 у віці 59 років, повідомила в...
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Останні новини

Diplomatic International Portal. Всі матеріали на цьому веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Більше історій

В ОАЕ дружина засудила чоловіка за зміну паролів в соцмережах

Міністерство: Росія починає виробництво третьої вакцини проти Covid-19

Міністерство: Росія починає виробництво третьої вакцини проти Covid-19

Президент Азербайджанської Республіки привітав В. Зеленського з перемогою