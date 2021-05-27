Відомий Паризький музей відкривається після 5-ти річного ремонту

Musee Carnavalet, заснований ще в 1888 році, тепер знову відкрився після того, як залишався закритим протягом п’яти років. Після ремонту в розмірі 55 мільйонів євро музей знову в центрі уваги. Оскільки Франція знаходиться на межі дозрівання для іноземних мандрівників, музей вирішив знову відкрити 29 травня. Відомий експонатами, пов’язаними з історією Парижа, музей розташований у двох старих будівлях.

Відвідувачі будуть в захваті, дізнавшись, що музей пропонує відмінне поєднання артефактів та цікавинок, що стосуються історії міста.

Любителі літератури будуть раді побачити меблі, які колись належали Марселю Прустому, а любителі історії будуть в захваті від предметів, які належали Марії-Антуанетти. Музей дійсно одне з кращих місць для знайомства з історією Парижа. Зрештою, місто так довго було центром масової культури.

Musee Carnavalet закрився ще в 2016 році і знову відкривається через п’ять довгих років. Після ремонту в музеї тепер достатньо місця для розміщення постійно зростаючої колекції. У музеї тепер є круговий маршрут в хронологічному порядку, а також він був перероблений таким чином, щоб більше світла проникало ззовні. Цокольний поверх також був відремонтований, і тепер в ньому зберігаються колекції від епохи мезоліту до епохи Відродження.