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LifeStyleТуризмФранція

Названо перше місто, де людям заборонять користуватися мобільними телефонами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо перше місто, де людям заборонять користуватися мобільними телефонами

Жителі невеликого містечка у Франції під назвою Сен-Порт, яке розташоване неподалік Парижа, проголосували за припинення використання телефонів у певних місцях міста, що трохи ускладнить життя туристам та місцевим жителям.

З понад 2000 жителів міста лише 272 проголосували на референдумі, при цьому 146 голосів проти 126 було віддано за заборону використання гаджетів у громадських місцях.

Тепер у місті можна побачити вивішені плакати із написом: «Спільнота без екранів, давайте захистимо наших дітей!»

Результати референдуму призвели до створення у місті «хартії без екранів», при цьому молоді, яка була у центрі уваги голосування, тепер буде запропоновано альтернативні види діяльності. Так, мер Венсан Поль-Петі пообіцяв побудувати спортивний центр та кінотеатр для дітей та підлітків, щоб вони були зайняті та активні, що особливо важливо, далеко від екранів.

Новий указ, який мер оголосить найближчими днями, заборонить використання телефонів та інших пристроїв перед школами, у магазинах, під час ходьби вулицею чи скупченням людей на великих заходах.

Незважаючи на голосування та нові заходи, що вводяться в дію, реальних санкцій за користування телефоном у місті не буде.

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