Експерти визначили місця на планеті, які варто відвідати у 2023 році

Цього року від Lonely Planet відсортовано за різними категоріями: їжа, подорож, спілкування, вивчення традицій та відпочинок. Крім того, при складанні списку враховувалися рекомендації від місцевих жителів, які найкраще знають ці місця, повідомляє ДІП.

Найкращі місця, де можна скуштувати нові страви у 2023 році

Ліма, Перу

Умбрія, Італія

Фукуока, Японія

Куала-Лумпур, Малайзія

Монтевідео, Уругвай

Південна Африка

Найкращі місця для подорожей у 2023 році

Нова Шотландія, Канада

Бутан

Національний парк “Тайрона”, Колумбія

З Стамбула (Туреччина) до Софія (Болгарія) поїздом

Західна Австралія

Замбія

Найкращі місця для відпочинку у 2023 році

Домініка

Халкідікі, Греція

Ямайка

Йорданія

Мальта

Острова Раджа-Ампат, Індонезія

Найкращі місця для спілкування у 2023 році

Аккра, Гана

Албанія

Сідней, Австралія

Гайана

Бойсе, США

Аляска, США

Найкращі місця для вивчення традицій у 2023 році

Нью-Мексико, США

Сальвадор

Дрезден, Німеччина

Марсель, Франція

Манчестер, Великобританія

Південна Шотландія