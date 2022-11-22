Експерти визначили місця на планеті, які варто відвідати у 2023 році

Цього року від Lonely Planet відсортовано за різними категоріями: їжа, подорож, спілкування, вивчення традицій та відпочинок. Крім того, при складанні списку враховувалися рекомендації від місцевих жителів, які найкраще знають ці місця, повідомляє ДІП.
Найкращі місця, де можна скуштувати нові страви у 2023 році
Ліма, Перу
Умбрія, Італія
Фукуока, Японія
Куала-Лумпур, Малайзія
Монтевідео, Уругвай
Південна Африка
Найкращі місця для подорожей у 2023 році
Нова Шотландія, Канада
Бутан
Національний парк “Тайрона”, Колумбія
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Західна Австралія
Замбія
Найкращі місця для відпочинку у 2023 році
Домініка
Халкідікі, Греція
Ямайка
Йорданія
Мальта
Острова Раджа-Ампат, Індонезія
Найкращі місця для спілкування у 2023 році
Аккра, Гана
Албанія
Сідней, Австралія
Гайана
Бойсе, США
Аляска, США
Найкращі місця для вивчення традицій у 2023 році
Нью-Мексико, США
Сальвадор
Дрезден, Німеччина
Марсель, Франція
Манчестер, Великобританія
Південна Шотландія