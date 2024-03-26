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ТуризмФранція

Найкращий офіціант: у Франції пройшов незвичайний марафон

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
Найкращий офіціант: у Франції пройшов незвичайний марафон
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Паризькі офіціанти довели, що можуть запам’ятовувати замовлення восьми людей без запису нотаток. Можуть дуже швидко принести сніданок і напої за один раз і знайти час для перекуру. Все це завдяки марафону в Парижі, де гарсони показали свої таланти, повідомляє CNN.

У Парижі відродили Course des Cafés – марафон, на якому офіціантам пропонується пройти 2-кілометровий маршрут з підносами, навантаженими круасаном, склянкою води та маленькою чашкою кави.

Зазначається, що дозволено лише швидку ходьбу, а не біг. Бали нараховують за швидкість, але на фініші судді можуть відібрати їх, якщо рідини розлилися на тацю.

За повідомленням ЗМІ, 200 офіціантів міських кафе вийшли до центру Парижа у класичній чорно-білій формі. Вони стартували у мерії, далі попрямували до Помпіду і пройшли вузькі вулиці Маре. Це перший подібний марафон за 13 років, протягом яких він не проводився через відсутність фінансування.

Рішення провести забіг у 2024 році було ухвалено для того, щоб продемонструвати світові культуру кафе напередодні літніх Олімпійських ігор. Відомо, що першими фінішували Полін Ван Вімерш із Café le Petit Pont та Самі Ламрус із La Contrescarpe. Вони одержали запрошення на церемонію відкриття Олімпійських ігор.

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