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Франція вводить туристичні квоти та перепустки

Бовтун Марія
Бовтун Марія
Франція вводить туристичні квоти та перепустки

Якщо одні країни сумують за турпотоком, то Франція вирішила навмисно його скоротити.

Першим на це наважився Марсель. Влада міста ввела туристичні квоти та попереднє бронювання для відвідування місцевих визначних пам’яток.

Тепер лише перші 500 осіб отримають дозвіл на відвідування культурних об’єктів, коли зазвичай щоденний потім складав 3 тис. туристів на день.

Цю ідею підтримав і острів Корсика, який також запровадив обмеження кількості відпочиваючих. Найбільше страждає Париж, де кількість туристів становить близько 2,5 млн людей.

Ситуація ускладнюється транспортними засобами, тому що екскурсійні автобуси турбують місцевих жителів, які ведуть життя у своєму розміреному темпі.

«Ми не хочемо, щоб туристичні автобуси курсували Парижем абсолютно анархічним чином. Автобуси більше не вітаються у центрі міста», — заявив кандидат у мерію Парижа Грегуар.

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