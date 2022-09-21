«Єлисейські поля» скорочують освітлення магазинів через енергетичну кризу

Освітлення магазинів на знаменитому Єлисейському бульварі в Парижі вимикатиметься на кілька годин раніше, ніж звичайно, щоночі до подальшого повідомлення з метою економії електроенергії після того, як війна в Україні чинила серйозний тиск на європейський ринок електроенергії, повідомляє Associated Press.

План був оголошений у вівторок і передбачає, що освітлення на бульварі вимикатиметься о 10 годині вечора, а не о першій годині ночі, як це було раніше. Рішення набуде чинності 15 жовтня. Виняток буде зроблено для магазинів, які залишаються відкритими після 22:00, сказала комісія, яка стежить за порядком на бульварі. Нові заходи торкнуться десятків елітних бутіків, але не торкнуться вуличних ліхтарів.

Проте сліпучі різдвяні вогні на Єлисейських полях тепер вимикатимуться не о 2:00, а о 23:45.

Це рішення відповідає планам мера Парижа Анни Ідальго щодо енергозбереження, які охоплюють кілька знакових пам’яток французької столиці. Минулого тижня стало відомо, що освітлення на Ейфелевій вежі вимикатиметься раніше – о 23:45, а не о 1:00, як це було раніше. Інші визначні пам’ятки Парижа, наприклад, мерія, вимикають світло о 22:00. Ідальго сказав, що побоюється збільшення потреб енергії в зимовий період і сподівається, що нові заходи допоможуть уникнути дефіциту.