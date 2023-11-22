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Ще одна країна вирішила закрити кордон з Росією

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Ще одна країна вирішила закрити кордон із Росією

Ще одна країна вирішила закрити кордон із Росією: Естонія планує скористатися прикладом Фінляндії та заблокувати кордон із Росією. Як запевняють експерти, все розвиватиметься за тією ж схемою: закриття кордону через доставку «нелегальних мігрантів» із різних країн третього світу, аж до Сомалі до кордонів ЄС, та «тимчасове» закриття КПП для будь-яких пересувань.

На кордоні Естонії з Росією поки що відкрито для міжнародного руху п’ять пунктів перетину кордону, три з яких знаходяться в Нарві. Звинувачення у нелегальній міграції вже звучать: за словами естонського гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічева, лише в ніч на четвер, 16 листопада, до країни намагалися потрапити загалом 19 громадян Сомалі та Сирії. «Вони хотіли через Естонію потрапити до ЄС. Але оскільки вони не мали законних підстав, їх відправили назад до Росії», — пояснив Бєлічов. Він звинуватив росіян у тому, що вони дозволили цим мігрантам наблизитися до естонського кордону, хоч і знали про те, що вони не мають права на в’їзд до Євросоюзу.

Як додав пан Бєлічов, він підтримує постійний контакт із колегами з Фінляндії, де аналогічне закриття, нагадаємо, вже частково сталося. До лютого закрито чотири найбільш жваві прикордонні пункти «Нуйямаа», «Нієрала», «Іматра» та «Валімаа». Подробиці читайте тут.

На думку естонського чиновника, закриття фінських прикордонних пунктів може призвести до посилення міграційного тиску на естонський кордон. «Ми стежимо за ситуацією, готові реагувати, готові вжити своїх кроків, якщо виникне потреба», — сказав Бєлічов, зокрема Естонія готова повністю закрити КПП на кордоні з Росією.

Другим номером із звинуваченнями на адресу Москви виступив і естонський міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс. “В останні роки ми бачили організований тиск біженців на кордонах Польщі, Литви та Латвії”, – сказав естонський міністр. Він запевнив, що Москва вже розпочала цю операцію. І також підтвердив плани закриття КПП.

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