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БразиліяТуризм

У Бразилії турист помер, з’ївши подаровану йому рибу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Бразилії турист помер, з'ївши подаровану йому рибу
Photo by Stelio Puccinelli on Unsplash

Бразилець Маньо Серхіо Гомес помер після того, як з’їв рибу-фугу, отрути якої вистачило б, щоб убити 30 людей, повідомляє New York Post.

За інформацією порталу, рибу Маньє подарував його друг. Вони разом обробили іглобрюха та з’їли. Після цього чоловіки відчули оніміння в роті, а через кілька хвилин їх стан різко погіршився настільки, що їм знадобилася термінова госпіталізація.

У лікарні в Маньє на вісім хвилин зупинилося серце.

“Чоловік постраждав від впливу тетродотоксину, надзвичайно сильної отрути, яка накопичується в печінці та статевих залозах риби-фугу”, – повідомили в Центрі контролю захворювань США.

Токсин, що використовується іглобрюхом для відлякування хижаків, більш ніж у 1000 разів смертоносніший за ціанід. Протиотрути від нього не існує. При попаданні в організм отрута блокує канали між тілом та мозком, уражаючи нервову систему. Як наслідок, виникає параліч, відмовляють легені та серце, що веде до летального результату.

Незважаючи на невтішні прогнози, медики підключили бразильця до системи життєзабезпечення та до останнього виборювали його життя. На жаль, їхні зусилля виявилися марними. Отрута завдала фатальних руйнацій мозку чоловіка і через 35 днів він помер.

Приятель Маньє, який подарував йому рибу-фугу, дивом вижив, однак і для нього поїдання небезпечного делікатесу не пройшло безвісти – він досі погано ходить.

Риба-фугу є делікатесом, особливо її люблять у Японії. Гурмани, які вживають її в їжу, відзначають, що смак іглобрюха незрівнянний ні з чим. У цій країні небезпечну страву готують спеціально навчені кухарі, щоб унеможливити ризики летальних наслідків. Вважається, що правильно приготовлена риба має наркотичний ефект. Кухарі залишають у ній рівно ту кількість отрути, яка дозволить відчути ейфорію та легке оніміння у роті, але не завдасть шкоди організму.

Однак щороку від отрути риби-фугу у світі гинуть 10-20 людей – це люди, які вирішили приготувати делікатес вдома.

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