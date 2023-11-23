У Бразилії блискавка вбила гіда коли той піднімався на вершину гори (Відео)

36-річний Лейлсон де Соуза вів туристів стежкою в національному парку Тижука в Ріо-де-Жанейро, коли в нього вдарила блискавка. Чоловік загинув на місці, повідомляє Daily Mail.

Наголошується, що в день сходження групи була похмура погода і гід заздалегідь попередив туристів про те, що може йти дощ. Негода застала їх на середині шляху, проте Соуза вирішив продовжити сходження на прохання групи.

Коли туристи дісталися вершини скелі, одна з учасниць походу знімала селфі-відео. На кадри потрапили останні секунди життя гіда. Чоловік загинув миттєво.

Туристи побоялися кудись рухатися, побоюючись того, що блискавка може вдарити в них теж, і чекали на приїзд рятувальників.

За інформацією видання, шанси постраждати від удару блискавки щороку становлять менше ніж один на мільйон і принаймні 90 відсотків жертв виживають.