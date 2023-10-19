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Названо три найнебезпечніші міста світу, де туристам радять не залишати готель

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо три найнебезпечніші міста світу, де туристам радять не залишати готель

Вирушаючи у відпустку, туристи мріють про затишні курорти, безпечні прогулянки та незабутні враження. Однак є кілька популярних туристичних міст, де високий рівень злочинності робить мандрівки вкрай ризикованими. Топ-3 найнебезпечніших міст світу назвав портал Daily Star.

Ці три міста, здавалося б, могли б бути ідеальними для відпочинку, але показники злочинності, що зростають, змушують туристів залишатися в межах стін готелів.

Акапулько, Мексика: “пекло” на узбережжі

В Акапулько є курорти, але відвідувати їх небажано. В Акапулько, який колись був оазою туризму, тепер панує хаос через насильство та злочинність. Місто, оточене мальовничими горами Мадре-дель-Сур, колись славилося нічним життям та розкішними курортами. Проте сьогодні злочинні угруповання змагаються за контроль над містом, що призводить до зіткнень та стрілянини на вулицях. У серпні цього року El Pais охрестив Акапулько “пеклом”, де стрілянина, барикади та підпали автомобілів є звичайною справою.

Numbeo оцінило рівень злочинності в Акапулько як найвищий з рейтингом 76,97. “Місцева влада працює над зниженням ризиків для приїжджих у туристичній зоні Акапулько, але вам слід дотримуватись крайньої обережності. Не виходьте вночі за межі свого готелю і уникайте залишати туристичну зону”, – попередив уряд Великобританії про будь-які поїздки в штат Герреро, включаючи Акапулько. Виняток становить лише транзит через федеральну платну дорогу 95D.

Кінгстон, Ямайка: острів з подвійним обличчям

Кінгстон, столиця Ямайки, менш популярний серед туристів із СНД курорт. Він вражає своєю красою, але приховує в собі злочинний світ. Пляжі з білим піском та розкішні курорти сусідять із районами, де бідність підштовхує людей до криміналу. На вулицях Кінгстона нерідкі випадки пограбувань та нападів.

“Відвідувачам рекомендується не залишати безпечні зони”, – попередили експерти Armormax. Ямайка, незважаючи на свою привабливість, має високі показники злочинності по всіх категоріях, включаючи викрадення автомобілів, пограбування будинків/людей, наркотики.

Важливо пам’ятати, що гарні краєвиди не завжди гарантують безпеку. Мандрівники завжди повинні дотримуватись рекомендацій урядових органів та уникати місць, де рівень злочинності високий. Краще насолоджуватися краєвидами з території готелю, не виходячи за його межі, та пам’ятати про свою безпеку. Numbeo надав Кінгстону рейтинг злочинності 78,82, що навіть вище, ніж у Акапулько. Рівень злочинності високий особливо у певних районах Кінгстона, Монтего-Бей і навколо нього, причому мотивом більшості нападів на туристів є грабіж.

Ріо-де-Жанейро, Бразилія: світло і тінь

Ріо-де-Жанейро – місто контрастів, де безмежні пляжі та яскравий карнавал є сусідами з високим рівнем злочинності. Це один із найпопулярніших туристичних напрямків у світі, але й один із найнебезпечніших. Однією з основних туристичних визначних пам’яток Ріо є статуя Христа-Спасителя на горі Корковадо. Однак мандрівники мають бути обережними: пішохідна стежка, що веде до монумента, стала місцем озброєних пограбувань. Органи влади низки країн рекомендують уникати цього шляху і зараз не користуватися стежкою. Рейтинг злочинності в Ріо-де-Жанейро складає 90,39, що робить його одним із найнебезпечніших міст світу.

Ситуація в різних районах міста може сильно відрізнятися, тому важливо ознайомитися з нюансами, щоб уникати найнебезпечніших місць. Мандрівники повинні бути особливо пильні, не виходити вночі за межі безпечних готелів і дотримуватись усіх обережностей.

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