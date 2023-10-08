Жахливі скупердяї: названі національності найбільш скупих туристів у Європі

Статистику витрат туристів відпочинку оприлюднила Всесвітня туристична організація (UNTWO). Згідно з цими даними, виявились національності найбільш скупих туристів у Європі та країна-лідер на звання головного «скупердяя».

На першому місці в рейтингу найскупіших туристів у Європі опинилися поляки. У 2022 році середньостатистичні витрати одного польського мандрівника під час відпустки за кордоном становили лише 185 євро. Дані UNTWO, показали, що витрати цих європейських мандрівників на поїздки за кордон змінилися з 2019 до 2022 року. Це з пандемією COVID-19. Загальні витрати поляків на іноземний туризм становили лише 7.2 млрд євро за підсумками 2022 року, хоча в минулі роки ця цифра витрат була набагато вищою.

Ще одне цікаве спостереження: поляки найчастіше обирали для подорожей Італію, Німеччину, Велику Британію, Туреччину та Хорватію. І, що цікаво, албанські ЗМІ повідомили про зростання інтересу поляків до відвідування цієї країни у 2023 році. Цього року албанську землю відвідали 126 795 польських курортників. Вважається, що Албанія – один із найбільш бюджетних напрямів для відпочинку в Європі.

Друге місце в рейтингу найкращіших туристів Європи зайняли греки. У 2022 році вони витратили всього 193 євро на особу під час поїздки за кордон. Загальні витрати греків на міжнародний туризм становили 1.9 млрд євро минулого року. Греки також знизили свій рівень витрат з доковыдного 2019 року, тоді їхні витрати на туристичні цілі дорівнювали 2.9 млрд євро.

Цікаво, що і греки теж виявляють підвищений інтерес до відвідин Албанії. Ця країна стала для греків першим пунктом призначення при виїзді за кордон. Далі йде Туреччина, Італія, Болгарія і Великобританія – такі дані зі звіту Global Data про подорожі та туризм у Греції.

Найменш скупими у виїзному туризмі стали угорці, болгари та хорвати. Туристи із цих трьох країн у 2022 році заплатили в середньому від 239 до 374 євро за час своїх подорожей. Загалом витрати угорців на туристичні цілі становили 2.2 млрд євро, болгар – 1.5 млрд євро (239 євро на душу населення), хорвати – 1.4 млрд євро (374 євро на душу населення). При цьому болгарські відпочиваючі найчастіше проводять відпустку в Греції, Туреччині, Великій Британії, Угорщині та Великій Британії, тоді як хорвати віддають перевагу Італії, Франції, Словенії, Австрії та Німеччини.