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Туристка з Білорусі загинула у горах Словаччини після нападу ведмедя

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка з Білорусі загинула у горах Словаччини після зустрічі з ведмедем
Photo by Danika Perkinson on Unsplash

Прогулянка у горах Низькі Татри у Словаччині закінчилася трагічно для 31-річної туристки з Білорусі. Жінка зустрілася віч-на-віч з ведмедем, передає Sky News.

Повідомляється, що у злощасний день громадянка Білорусі гуляла горами з молодим чоловіком. На одній із стежок пара зіткнулася з ведмедем. Туристи побігли у різні боки, хижак кинувся за жінкою.

Врятований чоловік повідомив це гірським рятувальникам. Ті негайно вирушили із собаками та тепловізійними дронами на пошуки туристки.

Тіло жінки було виявлено собакою на дні крутого яру. Ведмідь ходив неподалік, але його вдалося злякати попереджувальним пострілом та криками.

За інформацією рятувальників, поки що неясно, чи загинула жінка від падіння з висоти чи від лап ведмедя.

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