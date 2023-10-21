Названо п’ять найдешевших країн Європи для відвідування цієї осені

Осінь – чудовий час для відвідування Європи, адже в цей час тут уже немає натовпів туристів, як влітку, погода вже не така спекотна, а ціни, особливо на проживання, дещо знижуються. Travel Off Path назвало топ-5 найдешевших країн Європи для відвідування цієї осені.

Албанія

Туристів приваблюють незаймані пляжі цієї невеликої балканської країни. Як і у відомих сусідів – Греції та Італії, пляжі в Албанії прекрасні, тут є як піщані, так і галькові варіанти. Але за значно меншу ціну. Тим часом далеко від узбережжя яскрава та творча столиця Албанії Тирану є чудовим місцем для вивчення унікальної культурної спадщини країни, і теж за доступними цінами.

Середня ціна номера в готелі в Албанії складає 49 доларів, тоді як ніч у 5-зірковому готелі – в середньому 81 долар за ніч. Пінта місцевого пива коштуватиме лише 2 долари, капучино або лате – менше 1,5 долара, а обід у недорогому ресторані – близько 7 доларів.

Польща

Ця країна може похвалитися як чудовою природою, так і безліччю культурних пам’яток. Кава у польському кафе обійдеться гостям у середньому 2-4 долари, а обід у ресторані – 4-8 доларів.

Середня ціна номера в готелі середнього класу в Польщі складає 54 долари за ніч. Втім, за бажання забронювати номер в готелі країни можна і всього за 20 доларів за ніч, тоді як у найдорожчих готелях п’ятизіркових ніч обійдеться приблизно в 400 доларів.

Латвія

Це одне з найвідоміших місць відпочинку в Східній Європі. Більшість туристів прямують хіба що до столиці Риги, хоча всій країні є що запропонувати гостям. Пляшка води в Латвії коштуватиме близько 70 центів, а пиво у барі – близько 2,5 доларів.

Вечеря на двох у місцевих ресторанах коштуватиме в середньому 23 долари. Середня вартість ночі в номері готелю середнього класу в Латвії складає 64 долари за ніч. Якщо у вас обмежений бюджет, то ціни на найкращі 2- та 3-зіркові готелі стартують від 30 доларів за ніч.

Угорщина

Це одна із найбільш величних країн Європи. Особливо це стосується столиці Будапешта, яка може похвалитися багато прикрашеними будинками, готичною архітектурою та красивими термальними лазнями. Разом з тим, все це не супроводжується настільки високою ціною, яку ви могли б очікувати. При цьому вартість проживання у низький сезон може бути на 50 відсотків меншою, ніж у високий сезон.

Середня ціна готелю в Угорщині складає 64 долари за ніч, а розкішний стандартний готельний номер може обійтися в середньому 104 долари за ніч. Чашка кави в угорських кафе коштуватиме близько 1,5 доларів, а гарний обід – приблизно 10 доларів.

Румунія

Ця країна неймовірно різноманітна географічно – тут є і засніжені гори, і пляжі Чорного моря, і дельта річки в Європі, що найбільш збереглася. Румунія також може похвалитися чудовими об’єктами культурної спадщини, а самі румуни дуже гостинні та доброзичливі до туристів та мандрівників.

Середня ціна за номер в Румунії становить 50 доларів, а якщо у вас обмежений бюджет, то можна знайти номер в бюджетному готелі за 35 доларів. При цьому якісне житло в Румунії коштує дешевше, ніж в інших країнах Європи. Те саме можна сказати і про харчування в закладах, де гарний обід коштує всього 12 доларів.