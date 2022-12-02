Україна увійшла до списку найнебезпечніших туристичних напрямків у 2023 році

Спеціаліст у галузі медицини та безпеки International SOS назвав Афганістан потенційно найнебезпечнішою країною у світі для відвідування у 2023 році, передає Dip.org.ua посиланням на Businesstravelnewseurope.com.

Другим небезпечним місцем для відвідування, згідно з доповіддю “Карта ризиків – 2023”, організація назвала Сирію. За нею йдуть Україна, Малі та Ірак.

Найпомітнішим контрастом у 2023 році стали Україна та Малі. Інші країни були присутні у списках 2022 та 2021 років.

Інші країни, безпека яких також була віднесена до категорії “надзвичайних”, включають Центральноафриканську Республіку, Ємен, Сомалі та Південний Судан, а також деякі райони Нігерії, Демократичної Республіки Конго, Пакистану, Мозамбіку та Ізраїлю.

У своїй щорічній доповіді про рейтинг ризику International SOS наголосила, що безпека в Європі залишається “стабільною”, незважаючи на війну в Україні та недавнє зростання соціальних заворушень у Європі через кризу вартості життя. Такі країни, як Великобританія, Німеччина та Франція залишаються на низькому рівні.

Підвищений ризик войовничості та зростання злочинності також зберігаються у регіоні Сахеля у Північній Африці. До нього приєдналася Колумбія, частково через соціально-економічні наслідки пандемії.

Безпечними країнами із протилежного кінця списку стали Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Данія та Ісландія.