Сотні авіарейсів у Європі можуть бути затримані через найбільші в історії військово-повітряні навчання НАТО

Масштабні навчання НАТО над європейським небом можуть призвести до багатоденних затримок рейсів цього місяця. Багатонаціональний військовий альянс готується до найбільших у своїй історії навчань з розгортання військово-повітряних сил з 12 по 22 червня.

Навчання Air Defender 2023 проходитимуть над повітряним простором Німеччини за участю 10 000 військовослужбовців та 250 бойових літаків із 25 країн, включаючи США.

„В результаті навчань та пов’язаних з ними заходів щодня перенаправлятимуться близько 800 рейсів“, – йдеться у повідомленні організації з управління повітряним рухом Eurocontrol.

Наслідки навчань можуть призвести до значних затримок у напружену пору року, коли європейські авіадиспетчери намагаються впоратися з постпандемічним бумом польотів, а у Франції досі відбуваються страйки.

„Я знаю, що можуть бути обмеження на цивільне повітряне сполучення, – каже Інго Герхартц, головнокомандувач ВПС Німеччини, який керує навчаннями. – Але коли я бачу співвідношення: десять днів із 365, щоб наприкінці дня ми могли жити у світі та свободі в цій країні, я думаю, що це правильний сигнал, який ми повинні надіслати”.

Де буде закрито повітряний простір?

У рамках програми Air Defender 2023 буде закрито для цивільних літаків великі ділянки повітряного простору – переважно над Німеччиною. Комерційні пілоти повинні будуть орієнтуватися у трьох основних „кластерах“:

Північний, що розповсюджується на повітряний простір Данії та Нідерландів;

Східний, поблизу кордонів Польщі та Чехії

Південний, від Люксембургу вздовж французького кордону, майже Боденського озера у Швейцарії.

Кожна з цих зон буде закрита або обмежена для цивільних авіаліній на кілька годин щодня (за винятком 17 і 18 червня).

Південний кластер вплине на велику кількість авіарейсів, зазначає експерт з подорожей Саймон Колдер для британської газети Independent. За його словами, рейси з Лондона до Анталії (Туреччина) зазвичай пролягають через цю зону, як і літаки з Манчестера на грецькі острови.

Які аеропорти та авіакомпанії можуть постраждати?

З 800 рейсів, які будуть перенаправлені, приблизно 300 маршрути будуть подовжені в середньому на 110 км, що становить близько семи хвилин польотного часу на крейсерській швидкості. Може здатися, що це не так багато, але це може викликати серйозні проблеми з огляду на тонко налаштовану мережу польотів по всій Європі.

Найзавантаженіші аеропорти, такі як лондонські Хітроу та Гатвік, зіткнуться з найбільшим головним болем при складанні розкладу. Години роботи екіпажів та нічна комендантська година означають, що не всі затримки можуть бути усунені.

У бюджетних авіакомпаніях, таких як Ryanair, у яких між прильотом та вильотом деяких літаків проходить менше 30 хвилин, затримки накопичуються найшвидше. EasyJet, найбільша авіакомпанія, що базується в Гатвіці, постаралася запевнити пасажирів, що “вплив на роботу [буде] мінімальним”.

Головний хаб компанії Lufthansa у Франкфурті також торкнеться закриття повітряного простору Південного кластера.

Що таке навчання НАТО?

„Ці навчання не спрямовані проти будь-кого, – каже генерал-лейтенант Герхартц. – Це оборонні навчання, покликані показати, що альянс здатний захистити себе у разі потреби“.

Маневри військово-повітряних сил змодельовані за „сценарієм допомоги за п’ятою статтею договору НАТО“ – це ситуація, коли союзник НАТО зазнає збройного нападу. Якщо Росія, наприклад, нападе на балтійську країну, таку як Естонія, НАТО «вживе дій, які вважатиме за необхідне, щоб допомогти союзникові, який зазнав нападу».

Герхартц додав, що період навчання було обрано так спеціально, щоб навчання закінчилося до початку шкільних літніх канікул у Німеччині.