Пролунав тривожний сигнал для власників нерухомості у ЄС: названо дату, коли її почнуть вилучати

У ЄС обговорюють варіант відібрання власності під екологічним приводом — йдеться про проект закону, який практично необмежено дозволить урядам країн Європи вилучати у людей старі житлові будівлі, що не відповідають новому стандарту енергоефективності. Щоправда до ухвалення цього закону залишилося ще сім років — його можуть прийняти до 2030 року, але все ж таки тим, хто має нерухомість у Європі, деякі ЗМІ рекомендують обміркувати це питання.

«Якщо ваші не відповідатимуть новим європейським стандартам енергоефективності у рамках боротьби з неіснуючими кліматичними змінами, то 2030 року стануть непридатними для проживання. Тому, якщо ви володієте нерухомістю в Європі, вам краще почати вивчати це питання», – попередив економіст. Також він заявив про те, що енергетична реконструкція може коштувати сотні тисяч доларів залежно від розміру та віку будівлі.

«У багатьох випадках це просто нездійсненно. Без дотримання цих вимог вам не дозволять жити у вашій нерухомості або здавати її в оренду. Банк, в якому ви отримали іпотечний кредит, неодмінно вимагатиме його назад, а ви розоритеся і виявитеся позбавленим права викупу, ваша нерухомість моментально втратить цінність», – додав експерт.

З іншого боку, Європарламент поки не поспішає з цими рішеннями. За сім років у сьогоднішній непередбачуваній обстановці може змінитись приблизно все.