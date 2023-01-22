Всі розділи
ГоловнаЄгипетУнікальна знахідка в Єгипті: 16-метровий папірус із текстами з Книги Мертвих
ЄгипетНаука

Унікальна знахідка в Єгипті: 16-метровий папірус із текстами з Книги Мертвих

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Унікальна знахідка в Єгипті: 16-метровий папірус із текстами з Книги Мертвих

У Єгипті було виявлено незайманий 16-метровий стародавній сувій папірусу — перша знахідка такого роду в минулому столітті, повідомляє Egypt Independent.

Знахідка зроблена в археологічній зоні поселення за 25 км на південь від Каїра, де розташований древній некрополь столиці Стародавнього царства міста Мемфіса.

Папірус містить тексти з Книги Мертвих і незабаром буде виставлений у музеї.

Раніше під час розкопок у Єгипті група вчених з Інституту археології Чехії виявила схованку з матеріалами для бальзамування часів 26-ї династії єгипетських фараонів (685-525 рр. до н.е.), повідомляв «Фокус».

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму