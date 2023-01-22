Унікальна знахідка в Єгипті: 16-метровий папірус із текстами з Книги Мертвих

У Єгипті було виявлено незайманий 16-метровий стародавній сувій папірусу — перша знахідка такого роду в минулому столітті, повідомляє Egypt Independent.

Знахідка зроблена в археологічній зоні поселення за 25 км на південь від Каїра, де розташований древній некрополь столиці Стародавнього царства міста Мемфіса.

Папірус містить тексти з Книги Мертвих і незабаром буде виставлений у музеї.

Раніше під час розкопок у Єгипті група вчених з Інституту археології Чехії виявила схованку з матеріалами для бальзамування часів 26-ї династії єгипетських фараонів (685-525 рр. до н.е.), повідомляв «Фокус».