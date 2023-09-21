Всі розділи
ГоловнаЄгипетУ Єгипті під водою знайшли храм Афродіти
ЄгипетТуризм

У Єгипті під водою знайшли храм Афродіти

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Єгипті під водою знайшли храм Афродіти

Як повідомило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту, археологи виявили храм давньогрецької богині Афродіти під водою біля узбережжя Олександрії.

Знахідку древнього храму, датованого V століттям, здійснила спільна єгипетсько-французька археологічна місія, що працювала під водою в стародавньому місті Геракліон, що затонула в затоці Абу-Кір.

Усередині храму знайшли предмети із бронзи та кераміки, привезені з Греції.

Вчені вважають, що Геракліон був збудований у VIII столітті до н. е. Він був найбільшим торговим центром і портом Стародавнього Єгипту і пішов під воду приблизно 1200 років тому. Археологи виявили місто у 2000 році.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму