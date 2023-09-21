У Єгипті під водою знайшли храм Афродіти

Як повідомило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту, археологи виявили храм давньогрецької богині Афродіти під водою біля узбережжя Олександрії.

Знахідку древнього храму, датованого V століттям, здійснила спільна єгипетсько-французька археологічна місія, що працювала під водою в стародавньому місті Геракліон, що затонула в затоці Абу-Кір.

Усередині храму знайшли предмети із бронзи та кераміки, привезені з Греції.

Вчені вважають, що Геракліон був збудований у VIII столітті до н. е. Він був найбільшим торговим центром і портом Стародавнього Єгипту і пішов під воду приблизно 1200 років тому. Археологи виявили місто у 2000 році.