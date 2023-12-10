Туристка повідомила, що більше ні ногою до Єгипту через місцевих прилипал, назвавши три способи як їх позбутися

«Люблю Єгипет, але більше туди ні ногою – через місцевих прилипал», – заявила професійна туристка і поділилася трьома способами, як їх позбутися. Їх вона перерахувала у своєму каналі блозі.

Туристка озвучила три способи, як уникнути настирливих торговців у Єгипті:

Червоний прапорець. У зоні видачі рушників на пляжі або біля басейну можна попросити червоний прапорець. Пов’язавши його на парасольку у лежака, турист дає знати оточуючим, що не хоче ні з ким розмовляти, включаючи торговців. При цьому продавці не мають права порушувати його спокій та обійдуть стороною.

Залізний аргумент. Мандрівниця порадила застосовувати саму робочу фразу No money (Немає грошей). Для єгиптян це переконливий аргумент. Щоб виглядало правдоподібно, блогерка порадила супроводжувати свою відповідь сумним виразом обличчя, розведенням рук убік та демонстрацією порожніх кишень. Продавці зазвичай не витрачають час на тих, хто заявляє про відсутність грошей. «Звичайно, бувають і винятки – сьогодні єгиптяни готові навіть прийняти у вас платіж за СБП, аби ви зайшли до них у магазин. Але найчастіше такий спосіб таки спрацьовує», – зазначила авторка.

Кам’яне обличчя. Якщо туриста оточили єгиптяни з настирливими проханнями дати $1, особливо часто це практикують діти-жебраки, слід зберігати «кам’яне обличчя» і просуватися вперед, не звертаючи уваги на пропоновані товари чи прохання. При цьому не слід реагувати на вигуки. «Якось я дала малюкові купюру, то діти потім мало не порвали мене на частини. Варто їм побачити гаманець – і тут же їхні жалібні голосочки перетворилися на вимогливі крики. Мені стало по-справжньому страшно! В результаті довелося тікати, а не йти до автобуса. А вони гналися за мною і хапали мене за руки, одяг, сумку. Скільки б ви не дали місцевим жебракам, вони не приймуть це з подякою, а вимагатимуть ще», – попередила авторка.

На закінчення вона порадила всім туристам виявити впевненість і рішучість, не соромлячись відмовлятися настирливим продавцям, так як. ця наполегливість допоможе зберегти спокій та уникнути зайвих витрат.