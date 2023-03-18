Туристів налякали дефіцитом номерів та високими цінами на тури до Єгипту

Туристи поки не поспішають активно бронювати тури до Єгипту на травневі свята. Але «сплячих» закликають уже прокидатися — експерти попередили туристів можливим дефіцитом номерів та високими цінами на тури до Єгипту. За оцінками, які наводить АТОР, сплеск попиту ближче до середини квітня призведе до зростання цін на 25%, деякі готелі на дати травневих свят бронювання вже «згортають».

Загалом Єгипет входить до ТОП-5 затребуваних напрямків на травневі свята, займаючи від 25 до 36% у загальній частці бронювань. Проте всі учасники ринку сходяться на тому, що поки що продажі турів до Єгипту на травневі до очікуваного рівня не дійшли. Поки активніше продаються тури «останнього моменту», на березень, а основні продажі травневих турів очікуються наприкінці березня – на початку квітня. «Ближче до свят «прокинеться» та частина туристів, які люблять відкладати бронювання на останній момент, або за особистими обставинами, або чекаючи на знижки», – оцінив один із експертів.

Саме таких «сплячих» туристів про всяк випадок і попередили про можливі проблеми. По-перше, про дефіцит номерів. Поки, як наголошують експерти турринку, масових проблем із бронюванням номерів немає, але «перші дзвіночки» вже пролунали.

Наприклад, за даними «Інтуриста», Four Seasons 5* у Шарм-Ель-Шейху вже не приймає бронювання на 4-6 травня. Експерти Ambotis Holidays радять не тягнути з бронюванням турів у популярні готелі ланцюжків Sunrise та Rixos.

Експерти Space Travel додали до цього, що високе завантаження готелів у перші дні травня забезпечать і місцеві туристи: травневі «сумісяться» з місцевими святами — йдеться про Ураза-байрам, у результаті очікується великий наплив єгиптян у пляжні готелі до 4 травня.