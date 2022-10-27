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Шарм-ель-Шейх повністю звільнили від пластикових пакетів які літали по всьому курорту

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Шарм-ель-Шейх повністю звільнили від напасті, яка літала по всьому курорту, перетворившись на погану пам'ятку

Єгипетський курорт Шарм-ель-Шейха повністю звільнився від напасті, що літала по всьому курорту і перетворювала його околиці на постапокаліптичні пейзажі. Йдеться про пластикові пакети — туристи завжди вражали безліч на курорті цього пластикового сміття, яке носило вітром. А всіяні викинутими пакетами околиці єгипетського курорту ще нещодавно ставали «героями» репортажів та кадрів у соцмережах. У результаті місцева влада оголосила пластику війну — і днями прозвітувала про успіх.

«Місто Шарм-ель-Шейх вільне від одноразових пластикових пакетів», – згідно з місцевими ЗМІ, про це заявили міністр довкілля Єгипту Ясмін Фуад та губернатор Південного Синаю генерал-майор Халед Фуад на прес-конференції на курорті. Як заявила міністр навколишнього середовища, з цією метою проводилися семінари та інформаційні кампанії для всіх власників ресторанів і магазинів на курорті, а також для обслуговуючого персоналу, який там проживає. Також місцевим жителям було запропоновано безкоштовну альтернативу — у тому числі роздано 10 тис. сумок із тканини та 350 тис. паперових пакетів, всього ж реалізовано близько 1 млн «альтернативної» продукції, і ця кампанія продовжиться.

Як додала єгипетський міністр навколишнього середовища, проблема одноразових пластикових пакетів не лише в «неестетичних» пейзажах: цьому шматочку пластику потрібно сотні років, щоб розкластися, але й тоді він «перетвориться на дрібні пластикові частинки, які виділяють токсини у ґрунт та воду». “Морському життю та екосистемам загрожують пластикові частинки, які у величезній кількості знаходяться в океанах”, – заявила експерт.

Єгипет загалом працює над скороченням споживання пластикових пакетів. У плані скоротити їх виробництво до 100 пакетів на душу населення на рік до 2025 року та до 50 пакетів на людину до 2030 року, також заявила міністр.

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