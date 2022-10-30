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Поруч із єгипетськими пірамідами з’явився «портал світла»

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Поруч із єгипетськими пірамідами з'явився «портал світла»

Міжнародна виставка Forever is Now повернулася на плато Гіза після успіху торішньої виставки, яка стала першою у своєму роді виставкою сучасного мистецтва, що включає єгипетські піраміди, оголосила організаторська компанія Art D’Egypt (Art D Єгипет).

Forever is now 2 представляє дванадцять артистів з різних куточків світу. Серед них французький фотограф JR з інсталяцією «Гізи навиворіт» — фотобудкою у формі піраміди, в якій кожен учасник отримає чорно-біле фото. Портрети будуть розміщені на рекламних щитах перед пірамідами як ефемерні послання на тлі давніх пам’яток.

Італійський художник Еміліо Ферро створив Портал світла. Твір, натхненний двома давньоєгипетськими папірусами — «Книгою мертвих» та «Амдуат» або «Записами Таємного залу», торкається теми кордону між світом живих та мертвих.

«Вартові колодязя» Мохаммеда аль-Фараджа із Саудівської Аравії є частиною серії «Жага», в якій досліджується зв’язок людей з водою та повітрям. В інсталяції використовуються іржаві труби з висохлих джерел на єгипетських фермах.

Зейнаб Аль Хашемі з Об’єднаних Арабських Еміратів побудувала незакінчений обеліск («Незакінчений обеліск «Камуфляж»), єгиптянка Тереза ​​Антуан створила «Пантеон божеств», а британсько-американський скульптор Наталі Кларк надихнулася

“Співпереживаючи мистецтву в публічному просторі, виставка зображує майбутнє, пов’язане з глибоким знанням минулого, показуючи, що без історії немає уявлення про майбутнє, а без теперішнього часу не існує”, – зазначають організатори. сказати.

Forever Is Now 2 триватиме до 30 листопада.

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