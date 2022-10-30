Поруч із єгипетськими пірамідами з’явився «портал світла»

Міжнародна виставка Forever is Now повернулася на плато Гіза після успіху торішньої виставки, яка стала першою у своєму роді виставкою сучасного мистецтва, що включає єгипетські піраміди, оголосила організаторська компанія Art D’Egypt (Art D Єгипет).

Forever is now 2 представляє дванадцять артистів з різних куточків світу. Серед них французький фотограф JR з інсталяцією «Гізи навиворіт» — фотобудкою у формі піраміди, в якій кожен учасник отримає чорно-біле фото. Портрети будуть розміщені на рекламних щитах перед пірамідами як ефемерні послання на тлі давніх пам’яток.

Італійський художник Еміліо Ферро створив Портал світла. Твір, натхненний двома давньоєгипетськими папірусами — «Книгою мертвих» та «Амдуат» або «Записами Таємного залу», торкається теми кордону між світом живих та мертвих.

«Вартові колодязя» Мохаммеда аль-Фараджа із Саудівської Аравії є частиною серії «Жага», в якій досліджується зв’язок людей з водою та повітрям. В інсталяції використовуються іржаві труби з висохлих джерел на єгипетських фермах.

Зейнаб Аль Хашемі з Об’єднаних Арабських Еміратів побудувала незакінчений обеліск («Незакінчений обеліск «Камуфляж»), єгиптянка Тереза ​​Антуан створила «Пантеон божеств», а британсько-американський скульптор Наталі Кларк надихнулася

“Співпереживаючи мистецтву в публічному просторі, виставка зображує майбутнє, пов’язане з глибоким знанням минулого, показуючи, що без історії немає уявлення про майбутнє, а без теперішнього часу не існує”, – зазначають організатори. сказати.

Forever Is Now 2 триватиме до 30 листопада.