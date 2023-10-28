Польська туристка обурилася засиллям росіян на курортах Єгипту

Жінка з Польщі обрала місцем свого осіннього відпочинку Шарм-ель-Шейх, Єгипет і швидко розчарувалася у своєму виборі. Причиною стало засилля росіян у курортній країні, йдеться у листі редакції Onet.

“Хоча я чула про велику кількість російських туристів, сонце, тепло, пляжі і басейни спокусили мене відлетіти на Синайський півострів. … я побачила багато туроператорів, які тримали таблички з написами російською і дивилися на нас, сподіваючись, що, можливо, ми ті туристи, на які вони чекають”, – зазначила вона.

Жінка була обурена тим, що все в країні підготовлено до прийому саме громадян країни-агресора: персонал готелів та гіди знають російську, але не англійську, і всіх людей слов’янської зовнішності сприймають за росіян, у місцевих барах та клубах грає російська музика.

“При поселенні в готелі мене в черговий раз прийняли за росіянку, як і всю нашу групу… Все одно, що всі ми давали на реєстратурі польські паспорти, адже працівник мав внести наше громадянство в систему. Він бачив, що документи латинською. Повернувши мені паспорт, він простяг картку номеру з конвертом, набитим інформацією про курорт. екземплярів англійською, і ми сором’язливо пішли у призначені нам кімнати”, – скаржиться жінка.

Жінка також розповіла про випадок, коли місцеві гіди та торговці помилково заявляли, що були б раді відвідати Польщу, якби не війна у цій країні.

“Після якої війни? Обурювалися всі туристи. … Місцевий житель стояв на своєму, вважав, що йому краще відомо і що Польща воює з Росією. Мені хотілося пакувати валізи та їхати додому. … Він, на жаль для себе, не продав жодної путівки. Ми всі були обурені! Ситуація повторилася у розпал свят. Пакуючи сувеніри, продавець спитала, звідки я. Я відповіла, що із Польщі. Мені відповіли з зневагою: “Ви воюєте з Росією”. Я не витримала, покинула все і пішла. Це було занадто!”, – каже туристка.

Самі росіяни, за словами Емілії, на курортах поводяться зухвало та грубо. А дехто намагається приховати від іноземців, що вони з Росії, ігноруючи їх.

Якось увечері я йшла курортною зоною, шукаючи клуб. До нас з подругою раптом підійшли двоє росіян з телефонами, налаштованими на селфі, і сказали, що хочуть зі мною сфотографуватися. Я їх прогнала. Вони дуже здивувалися і почали питати, чому. подруга знає російську, тому почала пояснювати, що ми з Польщі, що ми не хочемо з ними мати нічого спільного, що вони є агресором у війні… Знаєте, якою була їхня відповідь? Але ми боремося за мир, проти Польщі ми нічого не маємо, ви круті. Більше до клубу ми не ходили, потрапили до бару, де на квадратний метр було десять росіян. Грала російська музика, співали, сміялися та веселилися. Тоді я зрозуміла, що немає місця, куди я можу піти і не чути цієї мови», – резюмує жінка.