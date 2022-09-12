Нові готелі Єгипту: Найкращі варіанти 4 та 5 зірок у 2022 році

Ми підготували корисний огляд нових та оновлених готелів у Хургаді та Шарм-ель-Шейху у 2022 році. Щоб ви відпочили на 5+, а не вибрали випадково якийсь давно застарілий готель.

У нашій добірці є недорогі класні готелі 4 і 5 зірок, а також люксові 5-ки на Червоному морі. Тільки нові чи після нещодавньої реновації.

Чому варто обрати новий готель

У Єгипті це важливо. Старі готелі тут – це обшарпані і морально застарілі меблі, зламана сантехніка і швидше за все якісь мурахи в номерах, а також пригнічує стан обстановки в загальних зонах готелю. Вам точно це не потрібне.

Які готелі ми радимо для подорожі до Єгипту:

Що тільки-но відкрилися з 2019 по 2022 рік або зі свіжим ремонтом у номерах.

З добрими відгуками туристів.

А ще ми заморочилися та врахували враження самих турагентів про нові готелі – з рекламних турів, організованих цього року.

Нові готелі Хургади

Rixos Magawish 5*

Готель у Хургаді, збудований з нуля, відкритий навесні 2021 року.

Для розкішного відпочинку – величезні номери (сьют номери та вілли з дворецьким та кухарем), цілодобова турбота про кожного гостя, неймовірно велика готельна територія. Є розваги для дітей та спеціальне харчування.

Номери ідеально чисті, щодня оновлюють косметичні засоби (люксова марка) та щедрий міні бар.

Багатий шведський стіл, різноманітність фруктів, риби, морепродуктів. Багато ресторанів (всі безкоштовні), преміальний імпортний алкоголь. У всіх громадських зонах грає приємна жива музика!

Пляж піщаний, пологий. Басейни підігріваються протягом зимового періоду. Аквапарку немає. Активностей упродовж дня проводиться багато, у тому числі є великий теніс.

Xanadu Makadi Bay 5*

Новий люкс-готель у бухті Макаді, відкритий навесні 2022 року.

Відзначимо відразу козирі – у цьому готелі особлива увага до якості та різноманітності харчування, для цього навіть запросили шеф-кухаря з Туреччини. Ультра все включено у найкращих турецьких традиціях (як орієнтир – усім відомий, шикарний готель Xanadu Resort 5* у Белеку).

Готель розташований на величезній квітучій території. Є свій широкий піщаний пляж. Види на Червоне море як із листівки!

Готель обіцяє весь 2022 рік працювати за зниженими цінами, щоб усі змогли оцінити рівень сервісу та комфорту. Користуйтесь!

Titanic Royal 5 зірок

Новий сімейний готель, що відкрився у 2019 році.

Територія красива та фотогенічна, хоч і компактна. Номери просторі, є з прямим виходом у басейн (так звані свім ап).

Для відпочинку з дітьми найголовніший плюс море та пляж. Ну і невеликий аквапарк із гірками. Пляж взагалі шикарний, ніяких коралів і немає необхідності надягати аквашузи.

Харчування для Єгипту просто відмінне і різноманітне, гарна подача, особливо десерти.

Steigenberger Pure Lifestyle 5*

Преміум бутік-готель для дорослих працює з кінця 2018 року. Розважальні програми, вечірки, шоу, діджеї, жива музика. Готель з гарним якісним харчуванням та імпортним алкоголем. І поряд місто з барами та клубами.

Steigenberger Ras Soma 5*

У Сома Бей (близько 50 км від Хургади), відкритий з 2020 року. Високий рівень обслуговування та живлення, як і у всіх готелях цієї мережі. Стильні сучасні інтер’єри з розкішними елементами у всьому.

Пляж – пісок, є активності для дітей, але загалом готель для спокійного якісного відпочинку.

Solymar Soma Beach 4*

Відкрито у 2020 році (насправді після глобальної реновації готелю з іншою назвою).

Меблі в номерах свіжі, ідеальна білизна, відмінна звукоізоляція. На території є невеликий аквапарк із дитячими гірками. Харчування 5+, багато морепродуктів і взагалі вибір страв вражає, слабке лише з напоями. Хвалять анімацію, хоч і не нав’язлива, але весела, і ввечері теж нудно.

Містечко вітряне, тож сюди краще в спеку року. Можна зайнятися кайт серфінгом. Пісок на пляжі найдрібніший, ніжний, вхід пологий.

Gravity Sahl Hasheesh 5*

Готель у районі Сахл Хашиш (близько 30 км від Хургади), відкритий у 2019. Є басейни (у тому числі з підігрівом), аквапарк, піщаний пляж та пірс трохи більше 250 м (пірс, тому що досить помітні відливи та біля берега дрібно) . Анімація вдень активна, але вечорами буває занадто спокійно.

Готель новий і дуже чистий, доглядають за всім. Правда треба мати на увазі, що за територією пустеля і нічого немає, крім невеликого променаду та площі з фонтанами.

Iberotel Costa Mares 5*

У Марса Алам відкрито у 2021 році. Сюди приїжджати по риф, він тут збережений у первозданному вигляді, точно зустрінете черепах, а швидше за все і морських корів. Є дорослий та дитячий басейни з підігрівом, а також можливість відвідати аквапарк у Madinat Coraya.

Alaya Marsa Alam 5*

Новий готель 18+ на курорті Марса Алам з 2019 року, найкрасивіший риф. Природно, є басейни з підігрівом, ресторани, анімація, заходи та концерти.

Ренововані готелі Єгипту 4 та 5 зірок у Хургаді

Meraki Resort 4*

Оновлено у 2019 році. Популярний цього року готель тусовки, зазвичай на найближчі дати завжди в стопі. Красиві інстаграмні інтер’єри, пляж, веселощі та вечірки. Класне містечко для молодіжного відпочинку в Хургаді приймає гостей від 16 років.

Dana Beach 5*

У 2020 році в готелі були оновлені громадські простори та номери категорій стандарт, суперіор, фемілі. Готель за ціновою категорією відноситься до бюджетних, досить популярний. Пляж піщаний, добрий, пологий.

Hilton Hurghada Plaza 5*

Був практично повністю перебудований у 2019 році. Готель для спокійного розміреного відпочинку. Більшість відпочиваючих європейці. Буває вітряно, тому в низький сезон може бути досить прохолодно. Є басейн з підігрівом, поділений на дитячу, дорослу та барну зони. Анімація є, вечорами розважальні програми.

Sunrise Aqua 4*

Після реновації у 2019 році. Сімейний з дитячим клубом від Туї – Тукан (багато занять та заходів для дітей). Басейни з підігрівом і для дітей, і для дорослих з відокремленою зоною чилл аут. Для своєї цінової категорії дуже хороший готель – виграє і розташуванням, і відмінним персоналом, харчуванням (морепродукти є!), Місцевий алкоголь, але преміум якості.

Albatros Palace 5*

У Хургаді з реновацією всієї території та номерів (стандарт) у 2020 році. Дрібна лагуна та пірс близько 200 м до глибини. Басейн з підігрівом, гірки, є можливість відвідувати аквапарк сусіднього Albatros Beach.

Майже всі вони викуплені у популярної раніше мережі Melia, зараз оновлені та мають високі рейтинги за відгуками відпочиваючих.

Sunrise Romance 5* (Сахл Хашиш)

Оновлено у 2020, побудували новий корпус. Працює як готель Adults Only 18+. За відгуками дуже хвалять готель за затишну доброзичливу атмосферу, харчування та сервіс загалом. Чудовий вибір для спокійного відпочинку без дітей.

Albatros Citadel 5*

У 2019 та 2020 роках проведено часткову реновацію басейнів та номерів (Standard та Family). Гарний готель у Сахль Хашиш з гарною анімацією, дискотеками та власним рифом. Цього року найкрутіший клуб у Хургаді у них, тож для відпочинку вдвох чи з друзями точно сюди.

Нові готелі Шарм-ель-Шейха

Albatros Palace 5* (FUN&SUN FAMILY, в бухті Рас-Насрані)

Працює з 2020 року, повністю відремонтований, нові корпуси та свіжі номери. Все за класикою для сімейного відпочинку з дітьми: аквапарк, що підходить для купання пляж і рибки навіть на мілководді запливають до дітей, дитячий клуб Тукан. Про дорослих теж подумали, чи є релакс зони 18+ на пляжі. А ще тут гарний та цікавий риф.

Готель працює на одній території з Albatros Palace Sharm El Sheikh 5*, який також після повної реновації у 2020 році. Тут басейни та аквапарк, теплі у зимовий період.

Tropitel Waves 5*

Бухта Наама Бей у Шарм-ель-Шейху, відкриття готелю відбулося у 2019 році. Сюди можна і по сімейний відпочинок, і за тусовками. Є аквапарк, цілорічні басейни. Два невеликі пляжі, але до них йти, зате вдосталь закуповуєтесь, так як це бухта, без вітру і хвиль.

Оновлені готелі Єгипту 4 та 5 зірок у Шарм-ель-Шейху

Albatros Laguna Vista 5* (бухта Набк)

У 2021 році пройшла повна реновація готелю. Море біля берега дрібне (для дітей саме те) є понтон, але і з нього глибина невелика. Подивитися риф і поплавати з рибками поки що не вийде (можна сходити або з’їздити на сусідні приватні пляжі), але до речі понтон вже почали подовжувати.

Royal Albatros Moderna 5*

Оновлено номери у 2020 році. Головний плюс готелю – басейни та “дитяче” море. Басейни різні – по глибині, з гірками, для малюків (працюють до 5-ї вечора, у кожному є рятувальники). Готель розташований в бухті Набк, тому з мінусів довгий понтон, а також часто вітру і червоний прапор на пляжі до обіду.

Albatros Aqua Blu 4*

З реновацією номерного фонду у 2020. Величезна територія та 27 басейнів, гірки на будь-який смак. Деякі басейни з підігрівом узимку (але з гірками не гріють). Море/пляж Оцінка: 5 Пляж на території сусіднього Beach Albatros.

Beach Albatros Sharm 4*

Готель оновлений в 2021 році. Готель на скелі, види шикарні, до пляжу можна спуститися на ліфті або сходами. Завдяки бухті вітрів тут не буває, що є особливим плюсом узимку.

Sunrise Diamond 5*

Оновлено інфраструктуру, включаючи дитячий аквапарк. Піщаний пляж, біля берега дрібно для дітей, глибина з понтона, є риф. Басейни в низький сезон підігрівають – величезний, панорамний, сімейний з дитячою зоною та басейн тільки для дорослих. Аквапарк з гірками, дитяча ігрова зона та міні клуб.

Nubian Village 5 * (бухта Набк)

Готель старий, але у 2019-2021 роках був капітальний ремонт в основному корпусі, освіжили інтер’єр, ресторани, басейни. Дуже хвалять харчування у цьому готелі! Піщаний пляж (але каміння, потрібне взуття), є лагуни для дітей, є риф (вхід з понтона). Басейни для дорослих та дітей, аквапарк із підігрівом.

Iberotel Palace 5* (бухта Шарм-ель-Майя)

З жовтня працює як готель лише для дорослих. Проводиться поступова реновація. Дуже вдале розташування в безвітряній бухті. Пляж піщаний, до коралів можна сплавати на катері (безкоштовно). Невеликий та затишний готель з красивою доглянутою територією та видом на мечеть. Останні відгуки все з найвищою оцінкою.