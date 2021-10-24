Названо найкраща і найгірша пора року для відпочинку в Єгипті

Нюанси відпочинку в Єгипті, а також особливості погоди, які можуть зробити відпочинок некомфортним, представила на своєму блозі туристка-блогер. Вона також представила найкращий і найгірший час для відпочинку в Єгипті з її точки зору.

Так, єгипетське літо, а саме період з червня по вересень, туристка вважає гіршим часом для відпочинку в країні. Причина очікувана: дуже жарко. «Можливо, хтось дуже любить спеку, але мені навіть на початку червня було в цій країні дуже некомфортно. Спека виснажлива, буквально плавився асфальт. Температура повітря 38-40 градусів і вище.

За моїми відчуттями було значно вище)) Трохи легше стає в вересні, але все одно ще досить жарко. Повітря 35-36 градусів», – розповіла туристка.

Період з січня по квітень блогер також забракувала. Причина – сезон вітрів, про який «знають не всі туристи». «І мова не йде просто про сильний вітер. Він не просто сильний, він ще і крижаний. Починається сезон вітрів в кінці грудня-січні і триває часом до кінця квітня. Початок і кінець можуть коливатися плюс / мінус два-три тижні. Щороку трохи по-різному. Але в цілому – з січня по квітень», – заявляє блогер.

Крім того, що в цей період «на пляжі комфортно тільки в тому випадку, якщо ваш шезлонг коштує за спеціальним загородженням від вітру», за її словами туристів чекають і інші небезпеки. «Через холодний вітер ви не відчуває як сильно пече сонце, а воно пече. Температура повітря в січні може бути в районі 20 градусів, а в квітні і до 30. Але ви не будете відчувати спеки. Імовірність сильно згоріти дуже велика», – попереджає туристка. Причому, за її словами, в Шарм-ель-Шейху вітер зазвичай не так сильно відчувається. Але тут багато що залежить і від готелю.

Відповідно, періодом, коли в Єгипті відпочивати комфортно, блогер вважає період з жовтня по грудень. «Приблизно до середини грудня. Але рік на рік не доводиться», – уточнює туристка і закликає любителів: «Так що саме час задуматися про відпочинок!».