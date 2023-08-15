Найкращі нові курортні готелі Єгипту: Прогноз до кінця 2023 року

За останні 1-2 роки на курортах Єгипту з’явилася низка нових готелів, і у партнерстві з провідними туроператорами було створено рейтинг найпривабливіших новинок. Експерти поділилися своєю думкою про те, наскільки важливою є “свіжість” готелю для туристів і які готелі діятимуть до кінця 2023 року.

Новинки в Шпрм-Ель-Шейху

Згідно з інформацією наданою туроператорами Coral Travel, PEGAS Touristik, Anex та TEZ TOUR, протягом 2022 – 2023 років у Шарм-ель-Шейху були відкриті такі нові готелі: Sunrise White Hills Sharm El Sheikh 5* та Meraki Resort Sharm El Sheikh 5*.

Проте найбільшою подією 2023 року стало відкриття готелів після реновації. До них відноситься Cleopatra Luxury Resort Sharm Adults Only (+16), що є розкішним готелем з чудовими видами на бухту Набк. Ще одним важливим об’єктом, на який звертають увагу PEGAS Touristik та Space Travel, є готель Golf Villas Sharm El Sheikh by Rixos, який розташований поряд із Міжнародним конгрес-центром. Цей преміальний комплекс пропонує різні категорії вілл із різними планами харчування – від сніданків до “все включено”.

За даними Coral Travel, за останні роки в Шарм-ель-Шейху також пройшли реновацію такі готелі, як Travel Amphoras Beach, Barceló Tiran Sharm, Doubletree By Hilton Sharks Bay Resort, T. Continental Plaza Beach Sharm El Sheikh, Jolie Ville Golf & Resort , Grand Rotana Resort & Spa, Parrotel Lagoon Resort, Nubian Village, Aurora Oriental Resort, Sultan Gardens Resort, Ivy Cyrene Island, Ivy Cyrene Sharm, Jaz Mirabel Park & Club. До цього списку додалися Pickalbatros Royal Grand Resort Sharm 5* та Pickalbatros Laguna Vista Hotel 5* від PEGAS Touristik.

Новинки у Хургаді

Туроператорські компанії також повідомили про декілька нових готелів, відкритих у Хургаді у 2023 році. Серед них можна виділити Pickalbatros Blu Spa та Pickalbatros Water Valley By Neverland, Lemon & Soul Makadi Garden, Kairaba Aqua Mondo Resort та Zen Resort Sahl Hasheesh.

У компаніях Anex та TEZ TOUR особлива увага приділяється преміальному новому готелю у Хургаді – The V Luxury Resort Sahl Hasheesh 5*. Він розташований на першій береговій лінії, має свій приватний піщаний пляж довжиною 900 метрів та кораловий риф на його лівій стороні. TEZ TOUR також рекомендують Serry Beach Resort 5* у Хургаді, який приваблює своєю незвичайною архітектурою та дизайном номерів, що поєднують мінімалізм із арабським колоритом.

Згідно з Coral Travel, за останні два роки в Хургаді було відновлено близько двадцяти готелів, включаючи ZYA Regina Resort & Aqua Park, Stella Beach Resort & Spa Makadi Bay, Xanadu Makadi Bay, Sunrise Crystal Bay-Grand Select, Sunrise Mamlouk Palace Resort, Seagull beach Resort & Club, Palm Royale Soma Bay, Steigenberger Golf Resort El Gouna, Albatros Dana Beach Resort, Hilton Hurghada Plaza, Lotus Bay Beach Resort, Alf Leila Wa Neverland, Golden Beach Resort, Sunrise Garden, Desert Rose Resort, long Beach resort, Tia Heights Makadi Bay Hotels & Resorts та Kempinski Hotel Soma Bay.

Найпопулярніші нові готелі Єгипту

Підсумовуючи дані від провідних туроператорів, найбільш броньованими серед нових та реновованих готелів Єгипту виявилися:

1. Xanadu Makadi Bay 5* (Хургада)

2. Sunrise White Hills 5* El Sheikh (Шарм-ель-Шейх)

3. Meraki Resort Sharm El Sheikh 4* (Шарм-ель-Шейх)

4. Pickalbatros Blu Spa 5* (Хургада)

5. Pickalbatros Water Valley By Neverland 5* (Хургада)

Важливість новизни

Попри значущість новизни готелів для деяких туристів, експерти вказують на відсутність великих змін у попиті на користь нових об’єктів.

Спочатку, як повідомляється в PEGAS Touristik, є ті, хто віддає перевагу готелям з великими територіями і туристам, які оцінюють хороші відгуки. Ці категорії зазвичай вибирають “перевірені” варіанти.

Як підкреслюють у Coral Travel, нові комплекси зазвичай залучають туристів, здатних собі дозволити преміальний досвід. Таким чином попит на такі об’єкти залишається обмеженим.

Плани на майбутнє

Туроператори розкрили плани відкриття нових або оновлених курортних готелів у Єгипті до кінця 2023 року.

Серед очікуваних новинок – Swissotel Sharm El Sheikh 5*, що є розкішним готелем в бухті Наама. Готель включатиме сімейну зону та зону для дорослих, а також надаватиме послуги “Ультра все включено”. Готельний комплекс матиме власний приватний піщаний пляж та аквапарк, що підходить як для відпочинку вдвох, так і з дітьми.

PEGAS Touristik також вказали на відкриття після реновації наступних готелів у Шарм-ель-Шейху: Cecil Resort & Spa (колишній Dessole Nesco), Tonino Lamborghini Hotel & Resort (колишній Maritim Peninsula) та Radamis Hotel (колишній Tirana Aqua Park Resort).