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Хургаду чекає навала сарани: в Єгипті кинуто всі сили на боротьбу з цією комахою

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Хургаді чекають навала сарани: в Єгипті кинуто всі сили на боротьбу з цією комахою

У Єгипті кинуто всі сили на боротьбу з «карою Єгипетською»: на кордонах провінції Червоне море, де розташований популярний курорт Хургада, очікують навали сарани. Йдеться про зграї жовтої пустельної сарани, що рухаються з боку суданського кордону.

На захист курорту, за повідомленнями єгипетської преси, виступив особовий склад та інженери баз боротьби з сараною — яких, до речі, в Єгипті налічується цілих 54, з них 13 основних баз та 42 підбази для боротьби, «обладнаних» пестицидами та спецтехнікою, що дозволяє «зустрічати» » сарану та проводити пошукові заходи у пустельних районах.

З метою не допустити небезпечних комах до курорту, фахівці перебувають на «бойовому чергуванні» вже кілька діб, «продовжуючи роботу з протидії та розпорошення періодичних зграй жовтої пустельної сарани».

«Посадовці контрольної бази підтвердили, що ведеться постійне спостереження та координація, а також організуються дорожні кампанії в районах південно-східної пустелі і навіть на кордоні з Суданом для проведення екологічних досліджень та раннього виявлення сарани», – пишуть у місцевих ЗМІ.

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